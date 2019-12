Hull-verdediger Angus MacDonald krijgt groen licht na behandeling tegen darmkanker

Angus MacDonald, verdediger bij de Engelse tweedeklasser Hull City, is genezen verklaard na een geslaagde behandeling tegen darmkanker, zo maakte zijn club donderdag bekend.

De 27-jarige MacDonald werd vorige zomer getroffen door darmkanker. De ziekte zat echter nog in een vroeg stadium en dankzij een succesvolle operatie en therapie achteraf werd hij nauwelijks enkele maanden later al genezen verklaard. “De voorbije maanden was het een emotionele rollercoaster en eerlijk gezegd had ik dit nieuws niet zo snel verwacht”, verklaarde de centrale verdediger. “Ik ga eerst nog genieten van de feestdagen en daarna met de kinesisten aan mijn terugkeer beginnen werken.”

MacDonald speelt sinds begin 2018 voor Hull. Vorig seizoen miste hij bijna de hele campagne nadat er een bloedklonter was aangetroffen in een van de diepe aders.