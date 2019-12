Onderzoekers slagen erin jonge grijze garnaal te kweken

Voor het eerst zijn onderzoekers erin geslaagd om larven van de grijze garnaal succesvol op te kweken tot jonge garnalen. Dat gebeurde aan het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), in samenwerking met het UGent.

Garnaalvissers, die hun vangst al aan boord koken, hoeven hun job daarom niet te vrezen: we gaan niet onmiddellijk tomaat met gekweekte garnaal eten. “Het is niet de bedoeling om competitie te voeren met de wildvangst”, zegt Benigna Van Eynde, voormalig onderzoekster van ILVO. Het gaat wel om de kweek van levende garnalen, gevraagd door onder meer groothandels of restaurants die ze in verfijnde gerechten rauw willen gebruiken. “Die grote grijze garnalen die levend aan land worden gebracht, worden nu slechts beperkt gevangen in het wild omdat het zo arbeidsintensief is”, zegt Van Eynde. Wanneer zij dan kunnen rekenen op de gekweekte garnalen, is nog koffiedik kijken. “De kweek op kleine schaal staat nu nog maar op punt; het is nog niet te zeggen wanneer dat op commerciële schaal kan worden gekweekt.”