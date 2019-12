Wouter Vrancken prikkelt Hairemans voor herkansing tegen KV Oostende: “Spelers moeten tonen dat ze het verdienen om te spelen”

Wouter Vrancken heeft zijn spelers op scherp gezet na de 1 op 12 en vóór de laatste thuismatch van het jaar. Tegen KV Oostende wordt er meer, véél meer, van hen verwacht dan wat ze afgelopen zondag brachten tegen Club Brugge (3-0). Zonder zijn naam expliciet te noemen deelde Vrancken ook een duidelijke prik uit aan Geoffry Hairemans die in Brugge opnieuw niet wist te overtuigen.

De promotiestrijd, de lange opbouw richting bekerfinale, de knagende onzekerheid in afwachting van de uitspraak in de zaak Propere Handen en natuurlijk een geweldige heenronde in 1A. 2019 gaat de geschiedenisboeken in als een jaar met een dikke gouden rand voor KV Mechelen. Alleen die verdomde laatste wedstrijden lijken er te veel aan. De winterbreak lijkt voor een aantal spelers dan ook als geroepen te komen om de batterijen op te laden.

Wouter Vrancken erkent het probleem, maar ziet meteen ook de oplossing. “Het is voor sommige spelers fysiek en mentaal een lang en zwaar jaar geweest. Maar we hebben een brede kern die dat probleem moet oplossen”, sprak Vrancken donderdag op zijn persconferentie. “Voor spelers die een tijdje op de bank hebben gezeten volstaat het niet om te denken of te zeggen dat ze moeten spelen. Ze moeten het bewijzen als de kans zich voordoet.”

Steek naar Hairemans

Tegen Club Brugge lieten Vanlerberghe, Hairemans en Bijker die kans liggen. “Niemand heeft bewezen dat ze absoluut moeten spelen ten koste van iemand anders. Maar sommigen zullen opnieuw hun kans krijgen. Tegen Oostende moeten ze dan maar laten zien dat ze het verdienen. Doen ze dat niet, dan moeten ze zich erbij neerleggen dat ik de volgende keer andere keuzes zal maken.”

Geoffry Hairemans krijgt dus wellicht een herkansing tegen KV Oostende. Na zijn matige match in Jan Breydel verdedigde de belangrijkste zomertransfer zich in de pers door te verklaren dat een duel tegen Club Brugge “een moeilijke wedstrijd is om zich te tonen”. Een quote die de wenkbrauwen van zijn coach deed fronsen. “Wat moet ik doen als een speler klaagt dat het moeilijk is om zich te tonen tegen een ploeg als Club Brugge?”, zei Vrancken sarcastisch. “Moet ik misschien aan al mijn spelers vragen om vooraf te noteren tegen wie ze dan wél hun kans willen krijgen?”

Zo werkt het dus niet, volgens Vrancken. “Als ze in de ploeg willen staan, dan moeten ze de kansen benutten die ze krijgen. Zelfs tegen moeilijke tegenstanders of als ze eens een mindere dag hebben. Aan hun lichaamstaal wil ik zien dat ze ervoor gaan. Of het nu tegen Gravelo is (Vranckens ex-club in vierde provinciale, nvdr.) of tegen de nationale ploeg van Brazilië. Dat maakt niet uit. Je gaat er gewoon vol voor.”

Geoffry Hairemans maakt de overstap van Antwerp naar KV Mechelen. Foto: Photo News

“2019 goed afsluiten”

Exact twee maanden na de laatste thuisoverwinning tegen Antwerp mag KV straks alleen maar tevreden zijn met een driepunter voor eigen publiek. “Dat hebben we nodig om met een goed gevoel de winter in te gaan. Als we in de laatste twee matchen van 2019 tegen Oostende en Moeskroen vier of zes punten pakken, dan gaan we in een goede positie de winterstop in. Dan tanken we al vertrouwen voor januari. Maar als de resultaten tegenvallen, draag je dat gevoel mee gedurende de hele winterstop”, weet Vrancken.

Is winnen tegen Oostende een must? “Die druk hoort bij het voetbal. Daar moeten we mee kunnen omgaan. Anderzijds staan we nu op een positie waar we vooraf altijd voor hadden getekend. Toch is een overwinning belangrijk om het jaar goed af te sluiten. Na zo een mooi jaar voor KV Mechelen doen we er alles aan om 2019 ook in schoonheid te beëindigen.”