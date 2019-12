Ontwikkelingslanden hebben schuld van 55.000.000.000.000.000.000 dollar

55 triljoen dollar. Zo hoog is de schuld van de ontwikkelingslanden volgens de Wereldbank. De schuld stijgt nog omdat ze meer leenden dan ze zelf produceren. Gemiddeld leenden ze 68 procent te veel. Het bedrag van 55 triljoen omvat alle vormen van schuld, van de kleine man tot de grote bedrijven en de overheid, en laat de druk zien op alle lagen van de maatschappij. Volgens de vicevoorzitter van de Wereldbank is het een gevaarlijke tendens. “De geschiedenis toont dat grote schuldenbergen vaak gepaard gaan met financiële crisissen in ontwikkelingslanden ten koste van de bevolking. Beleidsmakers moeten onmiddellijk reageren. Ze moeten zorgen dat zo’n schuld beter beheersbaar is en dat hun land minder wordt blootgesteld aan economische schokken.”