Minister Maggie De Block (Open VLD) wil meer gedwongen terugkeer van asielzoekers

Vorig jaar kregen 33.386 mensen het bevel om ons grondgebied te verlaten, maar slechts 7.399 onder hen vertrokken ook effectief. Dat betekent dat ongeveer 26.000 mensen zonder papieren illegaal in ons land verblijven, zo blijkt uit cijfers die de VRT kon inkijken. Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) nuanceert de cijfers (“één iemand kan meerdere keren een bevel krijgen”), maar erkent dat er meer werk gemaakt moet worden van een gedwongen terugkeer.

Daarvoor moet de capaciteit in gesloten centra omhoog. Op dit moment zijn er 595 beschikbare plaatsen, aangevuld met 28 plaatsen in woonunits. De Block wil dat optrekken naar 1.100 plaatsen, maar dat zal nog veel tijd vragen. “Er zijn veel plaatsen benut geweest voor opgepakte transmigranten, waardoor de capaciteit in de gesloten centra eerder laag is gebleven. Er is al beslist dat er 446 plaatsen bijkomen”, aldus de minister. Waar die moeten komen, wil De Block pas volgend jaar bekendmaken.

Feit is dat het Masterplan Gesloten Centra flink vertraging heeft opgelopen. Niet alleen door praktische problemen – Nederlandse containers die gebruikt zouden worden bleken niet geschikt – maar ook door financiële beperkingen. “Zowel voor de Regie der Gebouwen als voor DVZ zijn er meer middelen nodig dan vooropgesteld”, aldus De Block.

Om de gedwongen terugkeer te verhogen, wil de minister betere afspraken met bepaalde Afrikaanse landen. Daarnaast bekijkt ze ook de mogelijkheden om aan de beroepsprocedures te sleutelen. “Die zitten nu te veel bij verschillende rechters”, klinkt het.