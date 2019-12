Financiële problemen of niet: KV Oostende plant geen uitverkoop in winterstop

Verwacht geen solden bij KV Oostende tijdens de winterstop. De club plant, ondanks de financiële perikelen, geen uitverkoop om de clubkas te spijzen. Meer zelfs: volgens voorzitter Frank Dierckens zullen er amper vertrekkers zijn.

Zo blijft Faes zeker tot het einde van het seizoen. Enkel Canesin staat op vertrekken, maar hij aast al langer op een terugkeer naar Brazilië. Hij zit morgenavond ook niet in de selectie door verregaande onderhandelingen met Atletico Paranaense, een ploeg uit zijn thuisland.

“Het sportieve primeert”, zegt de voorzitter. “Enkel als alle partijen er beter van worden, kan er gesproken worden. Maar we gaan zeker niet uitverkopen. Net als elke ploeg van onze omvang zullen we wel luisteren als er een serieus bod is. Als we een nieuwe partner willen vinden, moet er nog een deftig sportief project op tafel liggen.” Ondertussen werkt KVO naarstig verder aan de zoektocht naar vers geld. Ondertussen is een shortlist van een handvol potentiële investeerders opgesteld. In januari zou er nieuws moeten zijn.