Recordhitte, giftige lucht, woekerende bosbranden, 50 graden,... en het ergste moet nog komen: noodtoestand in Australië

Een cocktail van recordtemperaturen, grillige wind en aanhoudende droogte houdt het oosten van Australië al maanden in zijn greep. Voortwoekerende bosbranden legden intussen een gebied iets groter dan België in de as. In de getroffen regio werd de noodtoestand uitgeroepen. Zaterdag zou de zwaarste dag tot nog toe kunnen worden, maar dat lijkt de Australische premier niet te deren. Terwijl zijn land brandt, vertrok hij met vakantie.