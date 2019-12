Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS): “Ik zal meer tijd nodig hebben dan gedacht”

Brussel -

Het burgemeesterschap van Catherine Moureaux startte vorig jaar niet met vuurwerk, maar met uitslaande autobrandjes en gesneuvelde vitrines. Deze week kondigde ze een betere aanpak aan van de overgang van oud naar nieuw. Het leek een jaar geleden dat de burgemeester van Molenbeek van zich had laten horen. “Ik ben niet iemand die de hele tijd communiceert.” Veel is er ook nog niet veranderd in de gemeente. “Ik zal meer tijd nodig hebben dan ik dacht. Maar Rome is ook niet op een dag gebouwd.”