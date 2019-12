Robot beloont kindjes die bord leegeten

Kinderen in de Lunch Garden kunnen vanaf nu aan de robots Bob Alles-Op, Elly Eetgraag en Pol Buikje-Vol laten zien dat ze hun bord hebben leeggegeten. Met artificiële intelligentie kunnen die registreren of er nog iets op het bord ligt. Is het leeg, dan krijgen de kinderen een beloning. Ligt er nog iets op, dan zal de robot vragen om toch wat meer te eten.

Volgens Lunch Garden moeten de zogenaamde Lunch Buddies kinderen aanmoedigen om meer groenten te eten. “Het is soms een echte uitdaging om hen groenten te laten eten”, zegt CEO Annick Van Overstraeten. “Nu worden ze op een leuke manier gemotiveerd om het toch te doen.”

Vreemd genoeg worden bij de kindermenu’s van Lunch Garden geen groenten geserveerd. Willen ouders dat hun kroost groentjes eet, dan moeten ze die extra bijbestellen. Maar dat maakt de kinderen zelf weinig uit. Zij zijn vooral blij er een nieuwe speelkameraad bij te hebben. “Het is cool dat die robot zomaar rondwandelt in het restaurant en dat hij zegt dat we goed hebben gegeten”, zegt Joke (8) uit Antwerpen.

De drie Lunch Buddies zullen de komende zes maanden in de Lunch Gardens van Bonheiden, Wilrijk en Bièrges worden uitgetest.