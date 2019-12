Sofyan Amrabat keert niet terug naar Club Brugge: “Dat clubs al na drie maanden concreet zijn, is wel bijzonder”

Waar speelt Sofyan Amrabat volgend seizoen? Eind december lijkt dat een voorbarige vraag. De man die door Club Brugge verhuurd wordt, is echter grof wild op de transfermarkt. In gesprek met Voetbal International liet de 23-jarige Marokkaan zich voor het eerst uit over zijn toekomst.

Amrabat lijkt volgend seizoen sowieso niet voor Club Brugge of Hellas Verona te zullen spelen. De Italiaanse eersteklasser heeft door de vele geruchten alle intentie om de aankoopoptie van 3,5 miljoen te lichten en de middenvelder met winst door te verkopen.

Volgens La Gazzetta dello Sport zouden Verona en Napoli rond zijn, waarbij de club van Dries Mertens 15 miljoen euro op tafel zou leggen. Sky Italia houdt het dan weer op het gerucht dat Amrabat ook nog een bod van Inter overweegt, maar dat Napoli wel bereid zou zijn om 30 miljoen te betalen voor de Club-huurling en ploegmakker Amir Rrahmani.

Opmerkelijk voor een speler die op een zijspoor zat bij Club Brugge. De Marokkaanse middenvelder werd afgelopen zomer door blauw-zwart op huurbasis naar Verona gestuurd. Amrabat werd een jaar eerder voor 2,5 miljoen euro overgenomen van Feyenoord, maar kon nooit een vaste basisplaats afdwingen. De achtvoudig international kwam uiteindelijk tot 30 optredens voor Club, waarvan de laatste op 10 augustus tegen KV Oostende.

Foto: EPA-EFE

“Bijzonder”

“Er zijn clubs die mij nu al willen contracteren voor de zomer, dus ik moet een keuze maken”, zegt Amrabat bij Voetbal International. “Italië is een prachtig land met een topcompetitie en veel topspelers. Een andere competitie is ook mogelijk. Dat clubs al na drie maanden concreet zijn, is wel bijzonder. Ik voel me vereerd en ben dankbaar, want er zitten prachtige clubs tussen.”

“Het is geweldig als mijn jongensdroom straks uitkomt. Ik weet wat ik kan. Vroeg of laat word je beloond, als je elke dag keihard werkt en nederig blijft. Het belangrijkste is leven voor je sport. Voetbal is een manier van leven. Ik wil graag deze lijn doortrekken en met Hellas Verona willen we ons handhaven. Mijn zaakwaarnemer is momenteel in gesprek met een aantal clubs die concreet zijn, maar ik wilde me focussen op Hellas Verona en heb me erbuiten gehouden. Nu is het winterstop en gaan we een dezer dagen even zitten om alles te bespreken.”