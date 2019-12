Vijf gevangenen klimmen over muur van gevangenis van Turnhout, grote klopjacht aan de gang

Oud-Turnhout - Uit de gevangenis van Turnhout zijn donderdagavond vijf gedetineerden ontsnapt. Ze zijn vermoedelijk gevlucht in een klaarstaand voertuig nadat ze over de muur waren geklommen tijdens de avondwandeling.

“We zetten al onze beschikbare middelen in om hen te vinden”, zei korpschef Roger Leys van politie Regio Turnhout donderdagavond. Want het gaat stuk voor stuk om zware jongens.

Volgens Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen zijn de vijf donderdagavond kunnen ontsnappen tijdens de avondwandeling. Hoe ze over de hoge gevangenismuur aan de kant van de Wevenstraat zijn geraakt, is nog niet duidelijk.

“Ze hebben geen geweld gebruikt, dat is wel zeker”, klinkt het.

Foto: Jef Matthee

Buiten stond volgens de woordvoerder van het Gevangeniswagen een vluchtwagen klaar waarmee de ontsnapte gevangenen vertrokken zijn. Het is niet duidelijk welke kledij ze droegen.

“Er is een klopjacht aan de gang waarbij ook een helikopter van de federale politie wordt ingezet. En er is een speurhond ter plaatse.”

Er is op dit moment een grote zoekactie aan de gang in #Turnhout als gevolg van een #ontsnapping van 5 gevangenen uit de #gevangenis in de Wezenstraat. We krijgen de hulp van een politiehelikopter en een speurhond. Als u denkt de gevangenen ergens op te merken, bel dan meteen 101 — PolitieRegioTurnhout (@PZRegioTurnhout) December 19, 2019

Over de identiteit van de ontsnapte gedetineerden of waarom ze vastzitten kan voorlopig nog niets gezegd worden. Ook in welke vleugel ze zaten is nog niet duidelijk.

De politie houdt een aantal plaatsen in de gaten waar ze naartoe zouden kunnen gaan. Ook het buurtinformatienetwerk (BIN) is ingeschakeld om eventuele verdachte handelingen te melden.

De politie van Turnhout vroeg omwonenden donderdagavond om uit te kijken maar zeker zelf geen actie te ondernemen als ze mogelijke verdachten zouden opmerken. Wel moeten ze contact opnemen met de politie Regio Turnhout via het gratis nummer 0800 25 101 of met de noodcentrale op het nummer 101.

Met betrekking tot de 5 ontsnapte gevangenen, vragen wij uitdrukkelijk om zelf GEEN actie te ondernemen als u denkt hen te hebben opgemerkt. Bel meteen 101 !!! De zoekactie is volop aan de gang. — PolitieRegioTurnhout (@PZRegioTurnhout) December 19, 2019

De gevangenis van Turnhout biedt officieel plaats aan zo’n 270 gedetineerden en bestaat uit vier vleugels. In vleugels A en B verblijven geïnterneerden. Op vleugel C verblijven gedetineerden die tewerkgesteld zijn in de bib, bezoekzaal, keuken, wasserij of onderhoudsdienst. Zij beschikken op deze vleugel over enkele voordelen. Zo is er ’s avonds een vorm van opendeurregime. Gedetineerden waarderen de voordelen verbonden aan het verblijf op vleugel C, waardoor ze minder risico’s gaan nemen om hun werk kwijt te raken en dus de vleugel te moeten verlaten.

Foto: Jef Matthee

Begin 2013 is een nieuwe vleugel in gebruik genomen waar beklaagden en veroordeelden verblijven. Ten slotte is er nog een aparte afdeling voor zeven gedetineerden onder het stelsel van beperkte detentie.