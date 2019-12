BINNENKIJKEN. Willy Sommers neemt ons mee achter de schermen in ‘Willy’s wereld’

In 1969 leerde Vlaanderen Willy Sommers kennen. De zanger uit Ukkel brak twee jaar later helemaal door met zijn bekende hit ‘Zeven anjers, zeven rozen’ en is sindsdien niet meer weg te denken uit het Vlaamse medialandschap. Om zijn vijftig jaar op de planken te vieren, gunt Willy zijn fans een unieke inkijk in zijn hectisch leven. “Een vrijdagavond dat ik vrij ben dat is uniek”, klinkt het in de eerste aflevering van ‘Willy’s Wereld’. “En dan denk ik, ik kijk eens in mijn agenda om te zien of ik toch niks vergeten ben.”