Een avond aan de tekentafel van cartoonist Marec: “Nog elke avond heb ik deadlinestress”

Ga even terug naar pagina twee van deze krant. Die cartoon, links onderaan, daarmee heeft Marec (63) zich gisteravond beziggehouden. En met die op pagina twee van de sportbladzijden. Hij heeft er nog minstens eentje extra gemaakt, kwestie van keuze te hebben. De man kan schilderijen maken die u niet van een hogeresolutiefoto kan onderscheiden, maar wat hij liever doet, is de actualiteit vatten in een paar geinige stiftstreken. Dertig jaar doet hij dat al, twintig jaar al voor Het Nieuwsblad, zes dagen per week. Wij mochten hem één avond op de voet volgen, where the magic happens.