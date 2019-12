Onze redactrice is gek op cadeaupapier: “Het is geen nutteloze prullerij”

Assepoester geraakte pas ­binnen op het bal toen de Goede Fee haar in een grote bol tule had gestopt. En de prins werd pas verliefd op haar toen haar voetje in een glazen pump gleed. Ofwel: het kost geld, het kost tijd, het kost gevloek, maar inpakken is álles, deze kerstperiode. Het is geen nutteloze ­prullerij, de strikjes, lintjes en papiertjes waarmee de pakjes onder de boom worden ­opgesmukt. Ze voegen een laagje vernis toe, waardoor élk geschenk – hoe saai of kleurloos dan ook – iets meer glanst.