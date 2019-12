Praten, beboeten of verkopen? Te rade bij enkele (ex-)coaches: “Lamkel Zé, wat doe je er nog mee?”

‘Oops, he did it again’. Antwerp slaagde erin de halve finales van de beker te bereiken, Didier Lamkel Zé (23) slaagde erin die knappe prestatie te overschaduwen. De Kameroener daagde in de slotseconden de Standard-fans uit en ontketende nog een heuse knokpartij, want ook de Rouches raakten hun ratio kwijt. Op de Bosuil doen ze wat ze kunnen, maar slagen ze er maar niet in om hem definitief te kalmeren, het is zijn zoveelste incident. We gingen te rade bij enkele ervaren (ex-)coaches en vroegen hen: Wat zou u nog aanvangen met LZ7?