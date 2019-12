Club Brugge schakelt met gemak Anderlecht uit, dat alle hoop op een prijs verloren ziet

Club Brugge heeft Anderlecht het laatste sprankeltje hoop op een prijs ontnomen. In de kwartfinale van de Croky Cup haalde de competitieleider het makkelijk in het Astridpark met 0-2. Een uitmuntende Van Crombrugge vermeed dat paars-wit een nog zwaardere pandoering om de oren kreeg. Club zet een grote stap naar zijn eerste dubbel in 24 jaar en zijn eerste beker in 5 jaar. Voor Anderlecht rest er weinig tot geen hoop om nog iets van het seizoen te maken.

Drie keer al won Club de dubbel titel-beker, voor het laatst onder Hugo Broos in 1996. Die was eregast in Anderlecht donderdagavond, en zag hoe de thuisploeg een vogel voor de kat was voor blauw-zwart.

De eerste mogelijkheid was na vijf minuten voor Club Brugge. Saelemaekers was druk bezig met kunstjes opvoeren, maar vergat dat het mannenvoetbal was en werd van de bal gelopen. Mata kon aanleggen, Van Crombrugge moest een eerste keer wegboksen. Niet veel later stormde Diatta op doel af, maar de paars-witte goalie was goed uitgekomen en bracht een tweede keer redding. Doku en Saelemaekers probeerden af en toe voor tegenprikken te zorgen, maar Club had de totale controle over de openingsfase.

Na het verstikkende openingskwartier namen de bezoekers even gas terug. Anderlecht, waar Chadli op de bank begon en Vlap nog eens mocht starten, kreeg wat meer ruimte, maar verloor elke keer opnieuw de bal na één of twee passes.

De volgende noemenswaardige kans was opnieuw voor Club, maar Tau trapte hoog over. Na een dik halfuur eindelijk de eerste mogelijkheid voor paars-wit, en meteen een hele goeie. Doku bracht voor op Roofe, die helemaal vrijstond maar naast knikte. De thuisploeg tankte vertrouwen, even later legde Roofe aan van ver na een knappe aanval. Zijn schot ging over.

Alle kleuren van de regenboog

Vlak voor de pauze was Brugge nog eens aan zet. Vanaken stak met groot gevoel voor subtiliteit door naar Vormer, die vlak bij het doel oog in oog kwam te staan met Van Crombrugge. Die laatste behoedde Anderlecht voor een achterstand met de tip van zijn schoen.

De competitieleider begon furieus aan de tweede helft. Het duurde geen minuut of Vanaken haalde uit, Van Crombrugge moest zijn ploeg alwéér redden. Anderlecht kreeg nadien echter de bal niet weg, waardoor die opnieuw bij Vormer belandde. Vanuit stilstand keilde die heerlijk in de verste hoek, zijn eerste doelpunt op Belgische bodem nog maar van dit seizoen.

Paars-wit zag alle kleuren van de regenboog, Club speelde in zijn allerhoogste versnelling. Vanaken had de ruimte om te schieten en was heel dicht bij de 0-2, maar een fenomenale Van Crombrugge timede zijn tussenkomst perfect en wierp zijn been in de baan van de bal. Met een bijzonder knappe dribbel wervelde Dennis iets na het uur voorbij de Anderlecht-defensie en bediende daarna Diatta, die op Van Crombrugge knalde.

Foto: BELGA

Onmondig Anderlecht

Lang bleef de doodsteek voor de thuisploeg niet uit. Vormer mikte een hoekschop perfect op het hoofd van Balanta, die zonder aarzelen de 0-2 tegen de touwen kopte. Niemand die inzag hoe een onmondig Anderlecht dat ooit nog zou rechtzetten.

“Chadli, Chadli, Chadli!”, scandeerde het Brusselse publiek. En het was inderdaad wachten op de invalbeurt van de Rode Duivel bij Anderlecht. Die kwam er met nog 23 minuten op de klok. Tot een kentering leidde de komst van Chadli niet. Integendeel. Club werd alsmaar dominanter, de 0-3 hing in de lucht. Tien minuten voor tijd was het bijna zo ver, maar de bal van Deli belandde via een Brusselse deviatie op de paal.

Het bleef bij 0-2 – het had erger kunnen aflopen voor Anderlecht – maar vrolijk werden ze daar niet van in de hoofdstad. De eerste beker sinds 2008 zal ook dit jaar niet worden binnengehaald. Het laatste ietsiepietsie hoop dat het seizoen 2019-2020 alsnog een mooie wending zou krijgen, lijkt gaan vliegen voor paars-wit. En Club, dat mag steeds harder beginnen dromen van de dubbel.