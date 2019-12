Er werd een veldslag verwacht. Maar dat werd het niet. Met waterpistolen tegen kanonnen kan je niet veel beginnen. Zo gaat Club Brugge naar de halve finale en is de dubbel nog altijd mogelijk. De lijdensweg van Anderlecht duurt voort.

Uiteraard gaat het in het voetbal in de eerste plaats om techniek. Wat je kan met een bal. Maar in het Belgisch moet ook geduelleerd worden. Lijf ...