De familie Sekkaki: drugs, schietpartijen en ontsnappingen

Een van de ontsnapten uit de gevangenis van Turnhout is Oualid Sekkaki. Hij kreeg in september 2018 twee jaar cel voor een schietpartij in Hoboken.

Oualid Sekkaki is de jongere broer van Ashraf Sekkaki (foto). Die zette tien jaar geleden het hele land op stelten door uit de gevangenis van Brugge te ontsnappen met een gekaapte helikopter.

Hij werd twee weken later opgepakt in Marokko, waar hij 11 jaar kreeg en werd vastgezet. Een jaar later ontsnapte hij ook daar, maar hij werd weer opgepakt. Vorig jaar kwam hij nog even in het nieuws omdat hij een zelfmoordpoging zou hebben ondernomen. Volgens de jongste berichten uit Marokko komt hij binnenkort in aanmerking voor vrijlating.

In 2016 kwam aan het licht dat Sekkaki vanuit zijn cel in Marokko een drugsbende aanstuurde die actief was in het Mechelse. Ook zijn twee broers – Nasrr-Eddine en Oualid – waren bij die drugshandel betrokken. Oualid werd toen opgepakt met 25.000 xtc-pillen, zijn broer Nasrr-Eddine had 935 cannabisstekken in zijn bezit.

Hun oudere broer Ashraf staat geboekstaafd als ontsnappingskoning. Al voor zijn spectaculaire ontsnapping met een helikopter in Brugge in 2009 ging hij op de loop uit de gevangenis van Turnhout in 2003. In 2008 plande hij een ontsnapping uit de rechtszaal in Dendermonde, waar een handlanger een granaat zou doen ontploffen. Maar dat plan werd verijdeld.