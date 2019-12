REACTIES. Ruud Vormer na bekerzege op Anderlecht: “In de eerste helft had je het gevoel dat we er gingen over lopen”

Club Brugge plaatste zich ten koste van Anderlecht voor de halve finales van de Beker van België. Blauw-zwart was twee maten te groot voor de thuisploeg.

“We hebben gewoon goed gespeeld”, aldus Ruud Vormer. “Er zat alles in, zoals diepgang en achter hun verdediging lopen. Dan kan je ploegen pijn doen. We hebben heel wat kansen gecreëerd, we speelden echt goed. In de eerste helft had je het gevoel dat we er gingen over lopen. Maar we hadden sneller moeten scoren. Het zij zo, we hebben het hier altijd moeilijk. Dat is bekend. Ik ben dan ook heel blij dat we gewonnen hebben en in de halve finales staan.”

“Ik denk dat het een combinatie van kwaliteit en mentaliteit is. Die gasten zitten echt in een dip, terwijl wij in de flow zitten. Het gaat heel goed met ons, maar we zijn er nog lang niet. We moeten blijven doorgaan. Zondag wacht alweer AA Gent. Het is wel slopend, als ik eerlijk moet zijn, en de trainingen zijn ook niet altijd leuk. Maar hier doe je het voor, we zullen zondag opnieuw klaar zijn.”

Vanaken: “We pakten het geloof bij Anderlecht op tijd af”

Hans Vanaken kreeg achteraf de vraag of Club Brugge het ooit al zo makkelijk had op Anderlecht? “Bwa, achteraf bekeken niet”, zei hij eerlijk. “Scherp starten, dat was het belangrijkste, en dat hebben we gedaan. Vanaf minuut één hebben we de match in handen genomen. We lieten hen nog te veel komen het laatste kwartier van de eerste helft, maar dat was het enige moment dat ze wat balbezit hadden en gevaarlijk waren. Voor de rest hadden we het onder controle. We scoorden op de ideale momenten en konden het rustig uitspelen. Op het eind was de fut er een beetje uit, maar we hebben hun geloof op tijd afgepakt. Of ik geschrokken ben dat het zo vlot ging? Ach, we weten dat anderlecht niet hun beste periode heeft. Dus we moesten ze gewoon goed onder druk zetten. Een ploeg in moeilijkheden kan daar niet makkelijk onderuit komen.”

Clement: “Er waren geen uitblinkers”

“Ik denk dat we de verdiende winnaar zijn”, aldus Clement. “Al zagen we weer een sterke Van Crombrugge, met enkele fantastische reddingen. Maar we hebben enkele mooie goals gemaakt, met een aantal mooie acties en goeie invalbeurten. Dat verlangen wij ook, om te blijven verbeteren. Er waren dus geen uitblinkers want iedereen speelt voor elkaar. En nu ben ik al aan het nadenken want binnen minder dan 72 uur spelen we in de Ghelamco tegen Gent, een nieuw uitdaging. Dat het makkelijk ging hier? Dat heb ik nog nooit meegemaakt, maar we weten dat Anderlecht niet in zijn beste vorm zit. Een gewond dier is altijd gevaarlijk, maar we focus op ons eigen spel. Daar trekken we lessen uit en je ziet dat de groep dat steeds weer oppikt.”

Doku: “Club Brugge beter? Weet niet of we dat kunnen zeggen”

Ook de jonge Jérémy Doku kon Club Brugge niet verontrusten, de 17-jarige winger deelde in de malaise. Maar toch een beetje sneu dat uitgerekend hij het nadien voor de camera’s moest komen uitleggen en niet een ancien. “Dit is een grote ontgoocheling, ja”, zei Doku. “We waren goed begonnen, wisten wat te doen, maar na die eerste goal ging het heel snel. Nadien hadden zij de bal en op den duur kwamen we niet meer onder hun pressing uit, dat was het probleem. Dat Club Brugge op dit moment gewoon beter is? Pff, ik weet niet of we dat kunnen zeggen. Maar ze zijn wel goed bezig dit seizoen. Wij blijven gewoon ons best doen. We gaan elke match zo goed mogelijk voor te bereiden en proberen te winnen.”

