De levenslessen van Els De Pauw aan de hand van haar ‘Flipflopper’: “Ik erger me blauw aan de instant meningen die iederéén heeft sinds de komst van sociale media”

Vijftien jaar geleden heette ze nog Amélie O. en noemde ze de dingen bij hun naam in haar ­verzameling columns Zaad op mijn huid. Nu staat er gewoon Els De Pauw op de meest ­merkwaardige publicatie van dit zieltogende jaar, een boekje waarvan u zelf de zinnen samenstelt. De grote flipflopper is goed voor 250.000 stellingen. Van provocerend over onzin naar doodernstig en terug via dubbelzinnig en gênant naar filosofisch. “Ik erger me blauw aan de instant meningen die iederéén heeft sinds de komst van de sociale media. De hoogste tijd om even na te denken. Daar verplicht deze Flipflopper toe.” Wij legden Els De Pauw op de rooster met zes van haar geflipflopte stellingen. En kijk, het levert merkwaardige levenslessen op.