Frank Vercauteren: “Liefst via Play-off 1, maar Europees voetbal kan ook via Play-off 2”

Vincent Kompany sprak niet na de bekeruitschakeling. Frank Vercauteren moest in zijn eentje uitleggen dat dit seizoen (quasi) voorbij is. Die weigert de handdoek te gooien. “Er is nog een Europees ticket te verdienen.”

Frank Vercauteren had even hoop om toch door te stoten in de beker, maar werd snel geconfronteerd met de realiteit. “We zijn geklopt door een team dat beter is dan wij”, gaf de coach toe. “Dat is duidelijk. In de eerste tien minuten hadden we het héél moeilijk, maar daarna kwamen we iets beter in de match. We dachten die lijn door te trekken na de rust, maar dat bleek al snel vergeefse hoop. De tweede goal van Brugge was er echt te veel aan. Gezien hun kwaliteiten...Ik ben daar heel realistisch in.

Anderlecht probeerde nochtans aanvallende intenties te tonen. “Toen bleek dat Chadli het best op de bank begon, kozen we voor Vlap als vervanger. Michel is toch offensiever dan Trebel, maar we deden in deze wedstrijd maar 35 minuten mee, hé. Dat is niet voldoende in een voetbalmatch. Toch zie ik ook positieve zaken. Kompany speelde 90 minuten, Chadli 35 minuten. Sommigen leverden een goeie prestatie als je ziet vanwaar ze komen.”

De grote vraag is of Kompany en Chadli zondag tegen Genk opnieuw kunnen meedoen. “Heb jij een glazen bol? Ik hoop het, maar de wedstrijden volgen elkaar snel op. Kompany heeft na de match alleszins van niets geklaagd. Behalve de ontgoocheling hoop ik dat er niets blijft hangen. En dan moeten we nadenken wat we gaan doen.”

Goeie ervaring PO2

Want waarvoor speelt paars-wit eigenlijk nog. “Er is nog een Europees ticket te verdienen, hé”, eindigde Vercauteren. “Liefst via Play-off 1, maar het kan ook via Play-off 2. Ik heb daar een goeie ervaring mee.”

Vercauteren is de enige coach die ooit Europees voetbal haalde via Play-off 2. Met Genk in het seizoen 2009-2010.