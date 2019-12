Geen punten, geen geld, geen plan B: waarom Lokeren op weg lijkt naar zijn tweede degradatie op rij

“Verontrustend. Ik maak me zorgen om de club.” Dat is het eerste wat eigenaar en voorzitter Louis de Vries zegt als we hem vragen naar de sportieve toestand van Lokeren. Vijf jaar geleden speelde het nog Europa League, nu staat het laatste in 1B. “Als dit niet goedkomt, zijn duizenden mensen hun club kwijt”, zegt icoon Killian Overmeire. Veel geld om in te grijpen heeft de club echter niet.