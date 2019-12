Jules Deelder is niet meer

De Rotterdamse dichter-schrijver-kunstenaar schrijver Jules Deelder is donderdag overleden. Hij was nog maar net 75 geworden en stierf vrij plotseling na een korte ziekte.

Op 24 november werd de 75ste verjaardag van Jules Deelder nog stevig gevierd in zijn geboortestad Rotterdam, waar hij ook bekend stond als de nachtburgemeester. Die eretitel kreeg hij van de stad omdat hij er alles aan deed om het avond- en nachtleven van Rotterdam een nieuwe impuls te geven.

De immer in het zwart en meestal met een vlinderbril getooide Jules Deelder werd geboren in Rotterdam als zoon van een handelaar in vleeswaren. Hij was een grote liefhebber van jazz en een diehardfan van voetbalclub Sparta Rotterdam, de aartsvijand van stadsgenoot Feyenoord. Zaterdagavond zullen de spelers van Sparta een rouwband dragen om Deelder te eren. Op een van de tribunes – de Kasteeltribune – in het stadion prijkt een spreuk van de dichter: “Dat De Hemelpoort Verdacht Veel Weg Heeft Van Het Kasteel”.

Deelder was elf toen hij zijn eerste gedicht schreef: Hoort, men werpt een atoombom. Later vertelde hij dat ze op dat moment thuis dachten dat het wel over zou gaan met die poëtische aspiraties. Maar die kans was definitief verkeken toen Simon Vinkenoog hem in 1966 uitnodigde voor een poëziemanifestatie in de Carré in Amsterdam. Sindsdien was hij een fenomeen in Nederland.(frp)