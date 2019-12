Red Bull geeft Liverpool vleugels

Het is eens iets anders dan Alisson Becker – gehaald voor 73 miljoen euro – of Virgil van Dijk – kostprijs 85 miljoen. Takumi Minamino kostte welgeteld 8,5 miljoen – een tiende van de transfersom van de Nederlandse verdediger. Liverpool lichtte simpelweg de afkoopsom in het contract van de 24-jarige aanvaller, die per direct overkomt van het Oostenrijkse Red Bull Salzburg en een extra troef wordt in de race om de eerste landstitel in dertig jaar.

Neen, Minamino is (nog) geen grote naam, maar zijn prestaties in de Champions League spraken voor zich. Niet alleen kneep hij Genk op de openingsspeeldag mee dood (6-2) met twee beslissende passes en scoorde hij in Limburg, hij maakte ook indruk met een goal en assist op… Anfield Road. Jürgen Klopp was op slag overtuigd. Maar denk nu vooral niet dat hij Minamino op basis van deze ene match heeft gekocht. Neen, door de combinatie van zijn speelstijl en statistieken was de Japanse spits voorbestemd om ooit met de Duitse manager samen te werken. Duiding is op z’n plaats.

Tegenpressen

Minamino komt bij Liverpool nóg twee spelers tegen die via RB Salzburg of het Duitse RB Leipzig passeerden: aanvaller Sadio Mané (27) en middenvelder Naby Keita (24). Daarbovenop zijn er twee spelers die elders samenwerkten met Ralf Rangnick, de man die de sportieve lijnen van de Red Bull-clubs uitstippelde: aanvaller Roberto Firmino (28) en verdediger Joël Matip (28). Tegenover Sky Sports legt Rangnick uit dat dit geen toeval is.

“De manier van spelen van Red Bull is nu eenmaal zeer vergelijkbaar met die van Jürgen”, vertelt de 61-jarige Duitser. “Proactief zijn, hoog pressen én – als je de bal verliest – hoog tegenpressen: daar draait het bij ons allebei om. Als we de bal hebben, willen we geen tijd verliezen door lateraal of achteruit te passen. We willen zo snel mogelijk vooruit, om kansen te creëren en zo veel mogelijk te scoren. Dat Jürgen nu vijf spelers heeft met wie ik nog samenwerkte, is perfect te verklaren, want hij heeft dezelfde types nodig als Red Bull. Maar hij hoeft me heus niet te bedanken.” (lacht)

Rangnick was degene die Minamino vijf jaar geleden ook weghaalde uit Japan, bij het toen gedegradeerde Cerezo Osaka. Intussen is hij ongelofelijk gegroeid – niet letterlijk, met 1 meter 74 is hij een klein ventje – en dat is volgens Benoît Thans (55) ook logisch. De Belgische oud-middenvelder en voormalig technisch directeur van de voetbalbond was tot dit jaar scout voor de Red Bull-clubs.

En Origi dan?

“Wij haalden alleen maar jonge gasten met de juiste mentaliteit en entourage, en van wie we zeker waren dat ze 30 tot 40 procent beter konden worden”, zegt Thans. “Bij Minamino was dat absoluut het geval. Hij had het voordeel van zijn achtergrond – als je tegen een Japanner iets zegt, dan doet die dat – en net zoals met Mané hebben de trainers van Salzburg van hem een machine kunnen maken. Hij is het verticale totaalvoetbal dat Klopp wil spelen al gewend – bij Red Bull moest hij in 6 seconden de bal heroveren en in 6 seconden op doel besluiten –, hij is op Klopps maat gemaakt. Liverpool gaat nog veel plezier aan hem beleven.”

Minamino kan op alle offensieve posities uit de voeten, dus dat kan wel nadelig worden voor zijn leeftijdgenoot – en onze landgenoot, Divock Origi . “Ach, Origi is een ander type, die zal ook nog wel kansen krijgen”, zegt Thans. “Maar hij had beter ook bij Red Bull gepasseerd. (grijnst) Of nóg beter: Rangnick had Belgisch bondscoach moeten worden, zoals ik in gedachten had.”