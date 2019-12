Canesin legt al medische tests af in Brazilië

Fernando Canesin zit niet meer in de selectie voor het duel met KV Mechelen vanavond. Na elf jaar in ons land komt er een einde aan zijn Belgisch avontuur. Mits goeie medische tests tekent de dribbelaar een contract bij Atletico Paranaense, de nummer vijf uit de Braziliaanse eerste klasse. Die club bood vorige zomer nog circa 300.000 euro, maar toen ging KVO niet akkoord. Nu vangt de kustploeg wellicht minder, maar ze zijn wel van een zwaar salaris af. Canesin verdiende 800.000 euro per jaar aan zee en Oostende heeft centen nodig om zijn licentie te behalen. Bovendien liep Canesins contract bij KVO toch af in juni.

Het is trouwens vooral zijn vrouw Fran die graag terugwil naar hun vaderland. Canesin arriveerde in 2009 als 18-jarige bij Anderlecht en speelde uiteindelijk 286 matchen in de Jupiler Pro League, 53 voor RSCA en 233 voor KVO. Daarin was hij goed voor 22 goals en 47 assists. KV Oostende moet wel nog extra geld verwerven om zich te redden.(jug)