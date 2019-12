Huis van Afgevaardigden stemt voor impeachment

Wat verwacht werd, is ook gebeurd. De meerderheid van Democraten beschuldigt de president van machtsmisbruik en tegenwerking van het Congres. Trump is daarmee de derde Amerikaanse president ooit tegen wie de afzettingsprocedure wordt opgestart.

Nu is het aan de Senaat om een proces over de aanklachten te houden. Maar dat lijkt niet voor meteen. Nancy Pelosi, leider van de Democratische Partij, wil de zogeheten articles of impeachment niet onmiddellijk naar de Senaat sturen. De Democraten zouden de procedure willen stilleggen totdat nieuwe getuigen kunnen worden opgeroepen.

De Republikeinen hebben dat verzoek meteen afgewezen. Zij blijven pal achter hun president staan, waardoor de kans op veroordeling vrijwel onbestaande is, zelfs als de Senaat zijn zeg krijgt. Daar hebben de Republikeinen een comfortabele meerderheid, en is twee derde van de stemmen nodig om Trump uit het Witte Huis te zetten.

Het omgekeerde lijkt te gebeuren. Volgens recente polls is de populariteit van Trump sinds de start van de afzettingsprocedure nog wat toegenomen. Het is de nachtmerrie van Pelosi en vele Democraten met haar dat de hele procedure in het eigen gezicht uiteenspat. “De Democraten beschadigen zichzelf wellicht meer dan Trump”, schrijft The Washington Post. (agg, kbz)