Toyota-bot danst erop los

Op de International Robotic Exhibition (iREX) in Tokio heeft autogigant Toyota een verbeterde versie van haar T-HR3 robot gelanceerd. Dansen, een drankje maken en eens waaien naar het publiek. Allemaal geen probleem. In 2017 kwam de eerste versie van de robot al uit, maar dit keer is hij sneller en zijn de bewegingen soepeler. Helemaal zelfstandig bewegen kan de THR-3 wel nog niet. De robot volgt de bewegingen van iemand die met een hele hoop apparatuur enkele meters verder zit. Maar in de toekomst wil Toyota de robot ook in het dagelijkse leven inzetten. Zo zullen mensen van thuis uit hun robot naar de supermarkt, hun werk of eender welke andere plek kunnen sturen. (sgg)