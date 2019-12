Diploma-rel rond nieuwe CEO Proximus beëindigd

N-VA begraaft de strijdbijl rond het mogelijke foutieve curriculum vitae van de nieuwe Proximus-CEO Guillaume Boutin. Daarvan was al jaren te lezen – en ook bij zijn recente aanstelling – dat hij aan het Parijse Insead-instituut een prestigieuze Executive MBA-opleiding had gevolgd. Dat bleek echter niet waar, iets wat Boutin pas dinsdag toegaf.

Volgens Proximus had de communicatiedienst een vertaalfout gemaakt. Dat blijkt volgens N-VA nu ook uit het originele cv dat Boutin indiende toen hij twee jaar geleden bij Proximus aan de slag ging. Daarin had hij het over een ‘Insead executive MBA program for Vivendi’, dat door Proximus vervolgens foutief werd afgekort tot een ‘Insead Executive MBA’. Vraag blijft echter waarom Boutin nooit zelf die foute vertaling rechtzette. (wer)