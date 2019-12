Democraat die tegen impeachment Trump stemde, loopt over naar Republikeinen

Een Democratisch Congreslid uit New Jersey dat woensdag tegen de impeachment van Donald Trump stemde, loopt over naar de Republikeinen.

Dat heeft hij donderdag vanuit het Witte Huis en in aanwezigheid van de Amerikaanse president bevestigd. De 66-jarige Jeff Van Drew werd in 2018 in het Congres verkozen in een district dat tot dan al sinds 1995 door een Republikein werd vertegenwoordigd.

“Jeff gaat lid worden van de Republikeinse partij (...) Dit is groot nieuws! “, jubelde de president. “We zijn erg blij dat Jeff zich bij ons aansluit.”

Foto: REUTERS

“Ik denk dat dit gewoon meer bij mij past”, zei Van Drew zelf, die naast de president zat, over zijn partijwissel. “U heeft mijn eeuwige steun”, verklaarde hij aan Trump, die hij enkele maanden geleden nochtans “racistisch” noemde.

Tijdens de stemming over de impeachment was Van Drew woensdag tussen de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden gaan zitten, om zijn tegenstem uit te brengen.

Drie Democratische tegenstemmers

Donald Trump is sinds woensdagavond de derde president in de Amerikaanse geschiedenis die “impeached” is, of aangeklaagd, wat na een proces in de Senaat kan leiden tot afzetting. Na maanden onderzoek en debat werd Trump formeel beschuldigd van machtsmisbruik en het tegenwerken van het Congres. Dat gebeurde door een stemming in het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten in de meerderheid zijn.

Met 230 stemmen voor en 197 tegen werd eerst het artikel dat Trump beschuldigt van machtsmisbruik goedgekeurd. Twee Democraten stemden tegen. Ook het tweede artikel, tegenwerking van het Congres, kreeg een meerderheid achter zich, ondanks drie Democratische tegenstemmen: 229 voor, 198 tegen. Van Drew stemde tegen beide artikels. Eén Democrate onthield zich ook bij de twee stemmingen.

De impeachmentprocedure tegen Trump startte in september nadat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski onder meer zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar Democratisch presidentskandidaat en oud-vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Tegelijk zou Trump financiële steun ingehouden hebben als drukkingsmiddel. Een melding van een klokkenluider vormde de aanleiding voor de impeachmentprocedure, waarna verschillende anderen in hun getuigenissen de verdachtmaking bevestigden.

