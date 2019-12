Twee brandweerlieden omgekomen bij bosbranden

In Australië zijn twee brandweerlieden omgekomen terwijl ze ongeveer 90 kilometer ten zuidwesten van Sydney, in de deelstaat New South Wales, een ongecontroleerde bosbrand bestreden. Het gaat om leden van de vrijwillige brandweer. De slachtoffers reden donderdagnacht met hun brandweerauto tegen een boom in de buurt van de gemeente Buxton, waarna hun voertuig van de weg raakte, meldt de brandweer. De bestuurder en een passagier die vooraan zat, stierven ter plaatse. Drie andere brandweerlieden raakten gewond.

“Dit is een verschrikkelijke gebeurtenis op een al uitzonderlijk moeilijke dag”, reageerde de brandweer vrijdag. Het drama gebeurde slechts enkele uren nadat de autoriteiten van de staat voor zeven dagen de noodtoestand uitriepen als gevolg van de extreme weersomstandigheden.

Meer dan 1.700 brandweerlieden bestrijden momenteel, verspreid over de hele deelstaat, zo’n honderd bosbranden terwijl inwoners en autoriteiten zich schrap zetten voor een hittegolf die de situatie vermoedelijk nog verder zal doen escaleren. Donderdag alleen al werden in de regio waar de twee brandweervrijwilligers omkwamen, nog eens veertig huizen vernield. In het gebied liepen diezelfde dag overigens ook drie brandweermannen brandwonden op toen hun brandweerwagen als gevolg van een bosbrand vuur vatte. Twee andere spuitgasten moesten worden verzorgd nadat ze te veel rook hadden ingeademd. De omstandigheden waarin de brandweer slag levert met de vlammen, zijn bijzonder moeilijk. Volgens brandweercommandant Kernin Lambert worden zijn mensen geconfronteerd met windsnelheden van meer dan 100 kilometer per uur en een vlammenzee tot 60 meter hoog die vaak zo fel is dat ze alle zuurstof uit de lucht zuigt. De dikke rook zorgt ook voor een zeer slechte zichtbaarheid.

Intussen heeft de Australische premier Scott Morrison laten weten dat hij vervroegd uit vakantie terugkeert. Morrison kwam de voorbije dagen zwaar onder vuur te liggen omdat hij in het heetst van de strijd met vakantie naar het buitenland was vertrokken. De voorbije weken hulde de premier zich sowieso al voornamelijk in stilzwijgen, ondanks de massale roep van bevolking om maatregelen te treffen tegen de klimaatverandering, die volgens velen de uitzonderlijke bosbranden van dit seizoen in de hand heeft gewerkt. Ook diverse oproepen om de brandweer - en dan vooral de vele vrijwillige brandweerlieden - extra middelen toe te kennen, vielen tot hiertoe bij Morrison in dovemansoren. “Ik betreur ten zeerste dat het feit dat ik in deze periode met mijn familie vakantie heb genomen voor opschudding heeft gezorgd bij veel van de door bosbranden getroffen Australiërs”, klonk het vrijdag. De premier beloofde om zo snel mogelijk terug naar Sydney te keren. Zijn vrouw en twee dochters blijven wel in Hawaii.

LEES OOK. Recordhitte, giftige lucht, woekerende bosbranden, 50 graden,... en het ergste moet nog komen: noodtoestand in Australië