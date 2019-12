Haïti eist gerechtigheid voor honderden achtergelaten “VN-baby’s”

De Haïtiaanse overheid eist actie van de Verenigde Naties na publicatie van nieuwe data rond seksuele uitbuiting en misbruik door VN-personeel in het land.

De data behoren tot een studie die in het tijdschrift International Peacekeeping verschenen is. Daaruit blijkt dat personeel van de VN-vredesmacht in het land meisjes van zo jong als 11 jaar seksueel misbruikte en zwanger maakte. De meisjes – en hun kinderen – werden vervolgens aan hun lot overgelaten.

VN-vaders

Het onderzoek baseert zich op interviews met ongeveer 2.500 Haïtianen die woonden in de buurt van basissen waar de vredesmissie gestationeerd was.

De studie, verder toegelicht op de academische website The Conversation, focuste op de ervaringen van vrouwen en meisjes. In 265 verhalen was sprake van kinderen met een “VN-vader”.

De verhalen tonen vooral aan hoe extreme armoede Haïtiaanse vrouwen en meisjes vaak het slachtoffer van seksuele uitbuiting maakte. Ze verkochten seks voor kleine hoeveelheden geld of voedsel, maar ze zouden ook seksueel zijn misbruikt.

“Een vredestichter moet beschermen”

“De rol van een vredestichter is om de gemeenschappen die ze dient, te beschermen, niet om ze te exploiteren en te misbruiken”, zei de Haïtiaanse Buitenlandminister Bocchit Edmond in een verklaring. “We zullen gesprekken voeren met de Verenigde Naties zodat de slachtoffers de steun en gerechtigheid krijgen die ze verdienen.”

De VN-vredesmacht in Haïti liet weten dat het de gevallen die de studie vernoemt, serieus neemt en dat het de slachtoffers en de kinderen steunt.

Geen individuele vervolging mogelijk

De Verenigde Naties erkenden eerder de seksuele uitbuiting en het seksueel misbruik door personeel van haar vredesmacht, onder meer in Haïti. Volgens de Amerikaanse krant The New York Times gaat deze studie echter verder in de manier waarop ze de reikwijdte van het probleem documenteert.

Onder het huidige systeem kan de VN misdaden onderzoeken en vredeshandhavers naar huis sturen, maar heeft ze geen macht om individuen te vervolgen.

De auteurs van de studie dringen aan op betere training voor vredeshandhavers en strengere disciplinaire maatregelen tegen de plegers van seksueel wangedrag.