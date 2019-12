Fors meer klachten over louche verkooppraktijken energieleveranciers, Essent spant de kroon

De klachten over verkooppraktijken van energieleveranciers stijgen sterk, stelt de energieombudsman vast. Ook de telefonische verkoop is terug.

Recente cijfers van de Ombudsdienst voor Energie leren dat over energieleverancier Essent dit jaar de meeste klachten zijn binnengelopen. Essent kreeg een hele rist opmerkingen over deur-aan-deurverkoop. “De verkopers hielden mensen onder meer voor dat ze een tevredenheidsenquête ondertekenden, terwijl het in werkelijkheid om een contractvoorstel ging”, zegt energieombudsman Eric Houtman. Volgens hem zijn vaak bejaarden of mensen die het niet breed hebben daarvan het slachtoffer.

Naast Essent liepen er ook over Luminus veel klachten binnen. Gisteren klaagde Test-Aankoop nog aan dat die energieleverancier dubieuze verkooppraktijken hanteert, onder meer via zijn verkopers in de filialen van elektroketen Mediamarkt.

Houtman stelt ook vast dat de telefonische verkoop terug is van weggeweest. Vooral Engie Electrabel hanteert die aanpak. Het heeft afspraken met prijsvergelijkers die consumenten opbellen en hen naar een contract van Electrabel proberen te leiden, vertelt de ombudsman. Ook die praktijk leidt tot veel klachten.