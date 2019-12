Brits parlement maakt zich klaar voor de zoveelste Brexit-stemming ... maar voor het eerst ziet er eens goed uit voor Johnson

Het Britse parlement maakt zich op voor de eerste Brexit-stemming sinds de vervroegde verkiezingen van vorige week. De Withdrawal Agreement Bill of WAB - de Brexi-twet die het akkoord van premier Boris Johnson met de Europese Unie in nationale wetgeving moet omzetten - geraakt vrijdagmiddag voor de verandering wellicht zonder kleerscheuren door het Lagerhuis.

Het is al even geleden, maar het is weer zo ver: de leden van het Britse Lagerhuis krijgen vanmiddag opnieuw een stemming over de brexit voor de kiezen. Dat was de afgelopen maanden en jaren telkens een hachelijk moment voor de Britse regering. Premier Theresa May kreeg talloze keren het deksel op de neus voor haar brexitdeal met de Europese Unie, en dat was voor haar opvolger Boris Johnson de eerste maanden niet anders.

Maar die Johnson wist zijn Conservatieve partij vorige week bij vervroegde parlementsverkiezingen opnieuw aan een meerderheid te helpen. Een ruime, bovendien. De Tories tellen 365 van de 650 parlementsleden en hebben dus een comfortabel overschot. Zonder ongelukken geraakt het brexitakkoord dat de premier in oktober met de Europese Unie sloot zonder kleerscheuren door het Lagerhuis.

Aanpassingen

Johnson kreeg de Brexit-wet eerder al eens door het House of Commons. Vlak nadat hij zijn akkoord met de Europese Unie beet had in oktober, zette het Lagerhuis het licht principieel al op groen. Alleen kreeg de premier geen meerderheid voor een spoedbehandeling van de wet, wat nodig was om de brexit nog tegen 31 oktober gedaan te krijgen. Hij moest opnieuw uitstel gaan vragen in Brussel, tot 31 januari dit keer, en duwde daarna vervroegde verkiezingen door. Die mondden uit in een grote overwinning voor de Tories.

Intussen is het Lagerhuis opnieuw samengesteld. De WAB werd er gisterenavond opnieuw gepubliceerd en geïntroduceerd. De parlementsleden beginnen straks aan het debat, waarna ze rond 15.30 uur Belgische tijd stemmen.

Begin deze week raakte bekend dat de Brexit-wet wel nog wat wordt aangepast. Johnson wil die zo amenderen dat de overgangsperiode die na de Brexit begint, automatisch eindigt op 31 december 2020. In de onderhandelingen met de EU was een mogelijkheid voorzien om de transitiefase met maximaal twee jaar te verlengen tot en met 31 december 2022, maar het zou de Britse regering - als de WAB wordt goedgekeurd - verboden worden met zo’n verlenging in te stemmen.

Overgangsperiode

Tijdens de overgangsperiode is Groot-Brittannië formeel geen lid meer van de EU, maar moet het land nog wel voldoen aan de Europese regels, normen en standaarden en blijft het lid van de douane-unie en de interne markt. De overgang dient om te onderhandelen over de nieuwe relatie - lees: een alomvattend handelsakkoord - maar volgens Brussel wordt het moeilijk om die gesprekken op minder dan een jaar af te ronden.

Volgens bronnen in Downing Street mikt Johnson op een handelsakkoord zoals dat tussen de EU en Canada, dat enkel focust op goederen en niet op diensten. Slagen de onderhandelaars er niet in om tegen eind 2020 een akkoord te bereiken, komt het alsnog tot een harde brexit en moeten Londen en Brussel handel drijven op basis van de regels van de Wereldhandelsorganisatie, met tarieven, quota en alle gevolgen van dien.

Wanneer de Brexit-wet goedgekeurd wordt, gaat de tekst naar de betrokken Commissies en kan het Lagerhuis in kerstreces. Vanaf 6 januari keren de parlementsleden terug naar Westminster en kan de WAB ook door het Hogerhuis gestemd en gedebatteerd worden. De regering wil alles rond hebben tegen maandag 27 januari. Op 31 januari stappen de Britten uit de EU.