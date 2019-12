Zijn land staat in brand, maar hij vertrok met vakantie. Pas nu twee pompiers dood zijn, zegt premier van Australië sorry

Australië wordt al weken geteisterd door ongezien hevige bosbranden, maar dat weerhield de premier er niet van om op vakantie te vertrekken. Dat kwam hem op heel wat boze reacties te staan. Pas toen twee brandweervrijwilligers om het leven kwamen in zijn thuisland, kondigde hij aan dat hij vervroegd zou terugkeren.

Hawaï, dat was de bestemming van de familievakantie voor premier Scott Morrison. Een verrassing voor zijn kinderen, die “al een tijd geleden” was geregeld. Details over de duur van zijn vakantie en de ...