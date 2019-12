Vrijdagavond en zaterdagochtend op vakantie vertrekken? Zo bereid je je het best voor op fileleed

Wie van plan is om bij het begin van de kerstvakantie op reis te vertrekken, mag zich verwachten aan files. Op verschillende plaatsen in Europa dreigt het verkeer op te stroppen. Leg daarom best een deken en warme dranken klaar in de auto.

Mobiliteitsclub VAB verwacht dat de avondspits van vrijdag in België vroeger zal beginnen en later zal eindigen, omdat het werkverkeer zich dan vermengt met het vakantieverkeer. Ook zaterdag 21 december verwacht ze drukker verkeer in eigen land.

In Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk zijn vrijdag en zaterdag ook twee ‘oranje’ dagen. In Zwitserland wordt vooral zaterdag file verwacht. In Frankrijk zijn de stakingen van het openbaar vervoer een verzwarende factor.

Later in de kerstvakantie lijkt twee kerstdag een drukke dag te worden in Duitsland. Ook op zaterdag 28 december worden files verwacht in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. De terugkeer wordt vooral op zaterdag 4 januari druk, in Zwitserland is ook zondag 5 januari nog oranje.

VAB raadt aan om een deken, warme drank en voldoende water klaar te houden in de auto voor als je in de file belandt of autopech krijgt. Ook sneeuwkettingen zijn belangrijk op sommige wintersportbestemmingen. Als je die moet opleggen, hou je best handschoenen, een zaklamp en een stuk plastic klaar.