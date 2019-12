Familie van stuntman die overleed op set van ‘The walking dead’ krijgt 8 miljoen schadevergoeding

De familie van een stuntman die in juli 2017 omkwam op de set van de zombiereeks The Walking Dead, krijgt een schadevergoeding van 8,6 miljoen dollar (7,7 miljoen euro). Dat heeft een rechtbank in de Amerikaanse staat Georgia beslist, zo melden verschillende Amerikaanse media.

De 33-jarige John Bernecker kwam om het leven tijdens het draaien van een scene, zo schrijft de Los Angeles Times. Hij viel van een balkon van zowat 7 meter hoogte, maar kwam neer op een plek waar geen bescherming lag.

De lijkschouwer klasseerde zijn dood als een ongeval, maar de moeder van de stuntman klaagde de televisiezender AMC en andere productiefirma’s aan. Volgens haar was er geen ziekenwagen aanwezig op de set en duurde het een half uur vooraleer haar zoon per helikopter werd geëvacueerd. De jury in Atlanta kende haar nu 8,6 miljoen dollar schadevergoeding toe.

Bernecker was een ervaren stuntman. Hij werkte onder meer mee bij de filmreeks The Hunger Games. De Amerikaanse tv-reeks The Walking Dead, te zien sinds 2010, vertelt het verhaal van een kleine groep overlevenden na een zombie-apocalyps.