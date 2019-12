Rijverbod en voorwaardelijke celstraf voor vriend van Tanja Dexters

Herentals / Olen - De politierechtbank in Turnhout heeft de vriend van Tanja Dexters vrijdag veroordeeld tot een rijverbod van zestien maanden, een boete van 10.800 euro en een gevangenisstraf van vier maanden. De celstraf is volledig met uitstel, het rijverbod en de boete gedeeltelijk.

De veertiger uit Herentals is onder andere schuldig bevonden aan het plegen van vluchtmisdrijf. De man raakte in maart van dit jaar betrokken bij een verkeersongeval op de E313 in Olen. Op camerabeelden is te zien dat hij voordien erg roekeloos rijgedrag vertoonde. Hij haalde enorm hoge snelheden en haalde andere voertuigen langs rechts in, ook via de pechstrook. Na de aanrijding verliet hij de plaats van het ongeval voordat de politie de nodige vaststellingen had gedaan.

De man verklaarde aan de rechter dat hij zo snel reed omdat Tanja Dexters ziek was en dringend naar de dokter moest.