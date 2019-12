Burgemeester Turnhout en vakbonden vernietigend voor gevangenis na ontsnapping, politie verspreidt opsporingsbericht

Turnhout - De burgemeester van Turnhout vindt het onaanvaardbaar dat vijf gevangenen er donderdagavond in geslaagd zijn om te ontsnappen uit de gevangenis. “Zoiets zou in 2019 toch onmogelijk moeten zijn, met al die camera’s”, zegt hij op Radio 1. Mogelijk was er op de plaats waar de gevangenen wandelen sprake van een dode hoek die de camera’s niet konden waarnemen.

Donderdagavond rond 20 uur klommen vijf gedetineerden tijdens hun wandeling in de gevangenis van Turnhout over een 6 meter hoge muur. Van daar sprongen ze op de openbare weg en zetten ze het op een lopen. Rudy Van De Voorde, directeur van het Gevangeniswezen in ons land, begrijpt niet hoe dat niet gezien kon worden.

“Het alarmsysteem is wel afgegaan, maar op de camerabeelden was niets te zien”, zegt hij op Radio 1. Pas toen de gevangenen weer binnen gingen en geteld werden, stelden de bewakers vast dat er vijf ontbraken. “We zijn een onderzoek gestart naar hoe het kan dat het niet gezien werd.”

Uit verslagen blijkt dat er geen menselijke fouten gemaakt zijn. “Dus is het onduidelijk. In 2013 is dat deel van de gevangenis nog vernieuwd en we hebben er nog geen dergelijk incident gehad. Mogelijk was er een beperkte dode hoek, achter wat pylonen bijvoorbeeld, waar de camera’s de ontsnappende gevangenen niet konden zien.”

Burgemeester kwaad

Paul Van Miert, burgemeester van Turnhout en Vlaams Parlementslid, noemt de ontsnapping “onaanvaardbaar”. “De gevangenis ligt in het centrum van de stad, naast het cultureel centrum en op wandelafstand van de Grote Markt. Het spreekt voor zich dat mensen ongerust waren dat er gevangenen op de loop waren. Via een buurtinformatienetwerk werden ze opgeroepen om verdachte dingen te melden, maar daar heb ik me kwaad over gemaakt. Er werd zo weinig uitleg gegeven, dat had beter gemoeten.”

Hij begrijpt niet hoe de gevangenen zijn kunnen ontsnappen. “We hebben met het schepencollege in het verleden veel tijd vrijgemaakt om die instelling te bezoeken en de maatregelen te bekijken die er genomen moeten worden. Dit lijkt wel een Amerikaans feuilleton, met mensen die over een muur klauteren en gaan lopen. In 2019 zou dat met al die camera’s toch niet meer mogen? Het is onaanvaardbaar en ik ga met mensen uit het college bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden.”

Ook minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vraagt een grondig onderzoek naar de veiligheid in de gevangenis en het bestaan van een dode hoek.

Vakbonden vrezen meer ontsnappingen

De vakbonden ACV en ACOD wijzen naar de overheid als verantwoordelijke voor de ontsnapping uit de gevangenis van Turnhout. Volgens hen investeert de die niet genoeg in gevangenispersoneel. “De overheid is de laatste tijd zeer gefocust geweest op de minimale dienstverlening. Maar incidenten zoals die van gisteren zullen zich vaker voordoen als er geen werk wordt gemaakt van voldoende personeel”, zegt Robby De Kaey, vrijgestelde van ACOD justitie.

Rudy Van De Voorde, directeur-generaal van het Gevangeniswezen, gaf vrijdag een interview aan Radio 1 in het kader van de ontsnapping van vijf gedetineerden uit de gevangenis van Turnhout. “Onze interne dienst infrastructuur en veiligheid bekijkt op dit moment ter plaatse hoe het kan dat er een alarm is afgegaan en niemand iets heeft gezien. Daarom vermoeden we dat daar ergens een dode hoek moet zijn”, zei Van De Voorde. De burgemeester van Turnhout, Paul Van Miert, vond het “verbazingwekkend” dat de gevangenen over de muur konden klauteren en wil er met de directie over spreken, zei die eveneens op de radio.

“Tussen de regels door verstaan wij uit deze interviews dat de schuld bij het personeel wordt geplaatst”, zegt Frank Conings van ACV Openbare Diensten. “Wij vinden het onaanvaardbaar dat er met de vinger wordt gewezen naar het werkvolk. Er moet in eigen boezem worden gekeken. Het personeel moet de veiligheid kunnen garanderen maar ondervindt een dagdagelijks tekort aan infrastructuur, middelen en personeel.”

Ook Robby De Kaey van ACOD legt de schuld bij de overheid. Volgens De Kaey zouden ontsnappingen meer kunnen gebeuren als de overheid geen werk maakt van investeringen in onder andere de aanwerving en de opleiding van gevangenispersoneel. “Wij maken ons zorgen door de combinatie van het tekort aan personeel, moeilijkheden om personeel aan te werven en gedetineerden van dergelijk kaliber. We vragen om investeringen, dat was ook onze vraag op de staking van 12 december”, aldus De Kaey.

Politie verspreidt opsporingsbericht

De lokale politie van de regio Turnhout heeft vrijdagmiddag op Facebook toch een opsporingsbericht geplaatst voor de twee resterende gedetineerden. Het gaat inderdaad om de 26-jarige Oualid Sekkaki, de broer van ontsnappingskoning Ashraf Sekkaki. Zijn kompaan is de 38-jarige Abderrahim Baghat.

De politie vraagt om uit te kijken naar de twee voortvluchtigen. Wie een van hen nog heeft gezien sinds hun ontvluchting donderdagavond omstreeks 20 uur, wordt gevraagd onmiddellijk de politie te contacteren. “Dat kan op het noodnummer 101 of via het telefoonnummer van een politiedienst in uw buurt”, klinkt het. “Als u deze mannen opmerkt, vragen wij u om zelf geen actie tegenover hen te ondernemen, maar meteen de politie te alarmeren.”

Donderdagavond en vrijdagochtend wilden parket en politie de identiteit van de ontsnapten nog niet vrijgeven, hoewel er wel werd gevraagd om naar hen uit te kijken. Dat leidde tot heel wat verontwaardigde reacties op sociale media.

Oualid Sekkaki is ‘de broer van’ en zat momenteel een celstraf van twee jaar uit voor een schietpartij in Hoboken waarbij een 28-jarige man in de knie werd geschoten. Eerder werd hij ook al veroordeeld voor een poging tot home invasion bij zanger en politicus Walter Grootaers en voor de invoer en het transport van 25.000 xtc-pillen.

