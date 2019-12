Poetshulpen staken opnieuw op 8 januari

Op 8 januari roept de christelijke vakbond de poetshulpen en werknemers van de strijkateliers die betaald worden met dienstencheques, op om thuis te blijven. “Het sociaal overleg loopt voor geen meter”, zegt Pia Stalpaert van ACV Voeding en Diensten. ABVV roept zelf niet op tot staking, maar zal stakende leden wel een vergoeding geven.

De vakbonden vragen 1,1 procent meer loon voor de zowat 145.000 dienstencheque-werknemers. De werkgevers zien daar echter geen ruimte voor. Omdat de onderhandelaars er niet uit geraken, is een sociaal bemiddelaar aangesteld. Die voert bilaterale gesprekken.

ACV wacht dat niet af om de druk al op te voeren. Na acties bij enkele grote dienstenchequebedrijven, roept de vakbond nu op tot staking. Nieuw is dat ook de dienstencheque-medewerkers uit de gezinszorg zich aansluiten bij de staking. Die groep van een vijfduizendtal werknemers valt onder een ander paritair comité, maar ACV zegt dat hetzelfde probleem zich daar stelt.

De socialistische bond ABVV roept nationaal niet op tot staking, maar wil eerder inzetten op een betoging in de week erna. “We laten het over aan de regio’s. Onze leden kunnen zich aansluiten bij de staking, maar we geloven meer in acties waarbij we op straat komen”, zeg secretaris Issam Benali.