Jaar cel voor bestuurder die met gloednieuwe BMW fietsend gezin van de baan maait: “Patsergedrag moet streng gestraft worden”

Waasmunster - De bestuurder die vorig jaar met zijn gloednieuwe BMW een fietsende moeder en haar twee kinderen van de weg maaide aan de Koolputten in Waasmunster is veroordeeld tot een jaar cel. “Hij wou zijn auto demonstreren”, oordeelde politierechter D’Hondt. “Het is een wonder dat er geen doden vielen.”

De celstraf van een jaar die de openbaar aanklager had geëist voor T.B. uit Sint-Niklaas werd vrijdag volledig bijgetreden door politierechter Peter D’Hondt. De bestuurder stond terecht voor een zwaar ongeval op vrijdagavond 31 augustus van vorig jaar op de toen nog grindweg naar het horecacomplex De Koolputten in Waasmunster. Getuigen hoorden hoe hij met zijn gloednieuwe BMW 530 optrok en zagen vervolgens letterlijk drie mensen de lucht invliegen.

Maandenlange revalidatie

Dat waren een nu 43-jarige moeder en haar dochter van 10 en zoon van 7 jaar uit Elversele die op het populaire pad aan de Mirabrug aan het fietsen waren. Ze werden frontaal aangereden en werden in kritieke toestand overgevlogen naar het ziekenhuis. Ze overleefden uiteindelijk de aanrijding, maar moesten maandenlang revalideren.

T.B. bleek op het moment van de feiten 0,96 promille alcohol in het bloed te hebben. Uit het verslag van de verkeersdeskundige bleek dat hij op het moment van de aanrijding 64 kilometer per uur reed waar maar 50 kilometer per uur toegelaten was. Maar aangezien de bestuurder nog in de remmen ging vlak voor de botsing, lag zijn snelheid wellicht nog hoger. Op de teller van zijn BMW stonden op het moment van de aanrijding nog maar 161 kilometer.

“Patsergedrag”

“T.B. wou zijn nieuwe auto demonstreren aan zijn passagier en misschien ook aan alle andere zwakke weggebruikers op het drukbezochte pad”, motiveerde politierechter Peter D’Hondt het vonnis. “Zijn alcoholintoxicatie zal ook niet vreemd geweest zijn aan zijn patsergedrag. Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen. Alleen een strenge straf is een correct maatschappelijk signaal.”

De rechter haalde aan dat de signalisatie op de plaats van het ongeval gebrekkig was, maar beschouwde dat niet als een verzachtende omstandigheid. “T.B. kende de toestand ter plaatse”, aldus D’Hondt.

Bovenop zijn celstraf werd T.B. ook nog veroordeeld tot drie jaar rijverbod en een boete van 2.400 euro. Hij zal ook opnieuw moeten slagen voor de theoretische en praktische proeven en een medisch en psychologisch onderzoek moeten ondergaan.