Ex-doelman in Premier League getuigt over zelfmoordneigingen en trekt nu aan de alarmbel: “680 spelers vroegen al om hulp”

Prestatiedruk, stress en constant in de schijnwerpers: profvoetballers zitten in een gevoelige omgeving wat betreft hun mentale gezondheid. Chris Kirkland (38) speelde bijna 200 matchen in de Premier League en schopte het ook tot international, maar hij ging gebukt onder heftige mentale problemen. Kirkland trekt nu aan de alarmbel: “680 spelers vroegen al om hulp, maar ik denk dat er 10 keer zoveel zijn die het niet durven vragen”

Kirkland weet maar al te goed hoeveel druk er komt kijken bij een professionele voetbalcarrière: op zijn 20ste werd hij door Liverpool weggeplukt bij Coventry en werd hij prompt tot een van de grootste keeperstalenten van zijn generatie gebombardeerd. Een hand- en knieblessure bleken al snel een spelbreker in zijn steile opgang. De Britse doelman kwam slechts tot 25 wedstrijden in de Premier League voor Liverpool. Een trapje lager bij Wigan speelde hij zijn beste wedstrijden, maar toch bleef de gedachte dat hij beter kon. Hij belandde bij Sheffield Wednesday in de Engelse tweede klasse, waar hij begon te worstelen met zijn mentale gezondheid.

“Ik begon er nochtans goed, maar halfweg het seizoen begon ik te twijfelen aan mijn spel”, vertelt Kirkland aan The Daily Mail. “Ik kon mij niet meer concentreren op de match en kon niet wachten om van het veld te gaan. Binnen het kwartier vertrok ik op de club: in de kleedkamer, douchen en hup, in de auto naar huis.”

Daar begonnen de problemen pas echt: “De weg van Sheffield naar mijn huis is best gevaarlijk. Ik reed dan ook nog eens aan een belachelijk hoge snelheid omdat ik niet kon wachten om thuis te zijn. Je hebt het gevoel dat je dan doodop bent, maar als ik in bed ging, kon ik niet slapen. Ik verloor mijn plaats onder de lat aan Keiren Westwood even later. Het was een gigantische opluchting, omdat ik de druk niet meer had om te presteren.”

Kirkland kropte alles op tot het niet meer houdbaar was. Hij liet zich niet veel later begeleiden, omdat ook suïcidale gedachten in zijn hoofd speelden. In rehabilitatiecentrum Parkland Place zag hij in dat hij de stap al veel eerder had moeten zetten. Nu wil hij absoluut vermijden dat het onderwerp bij andere voetballers taboe blijft.

Yapa: geen volgers, geen likes, geen druk

Samen met ex-Aston Villa middenvelder Stiliyan Petrov zette Kirkland zijn schouders onder de app Yapa. Via de tool kunnen gebruikers berichtjes uitwisselen die op je gemoed gebaseerd zijn. Van ‘Depressed’ tot ‘Happy’ geven gebruikers via kleurcodes aan hoe ze zich voelen tijdens gesprekken. De communicatietool geeft buiten de inhoud van berichten dus een nuance die emoji’s overstijgt. Ook werkt het platform niet met foto’s of likes, “om de kwalijke eigenschappen van Facebook of Instagram te bannen. Dit gaat om échte menselijke dingen”.

Stiliyan Petrov is de mede-oprichter van de applicatie Yapa Foto: AFP

Bij de getuigenis van Kirkland denken we onmiddellijk aan het verhaal van de Duitse doelman Robert Enke, die 2009 zelf een einde maakte aan zijn leven. Bewustzijn rond de problematiek van mentale gezondheid is dan ook nog steeds broodnodig in het betaalde voetbal van vandaag, volgens Kirkland. “Veel spelers zijn niet geneigd om met iemand te praten binnen de club, dus moet er een persoon of een medium bestaan buiten de club. Ik weet uit eigen ervaring dat er gewoon heel veel spelers worstelen met die mentale problemen. Er kan niet genoeg rond gedaan worden. Een paar jaar geleden ontving de Engelse spelersfederatie 140 oproepen van spelers die worstelden met hun mentale gezondheid, nu zijn dat er al 680.” Soms zeggen cijfers genoeg.

Heeft u vragen over zelfdoding, dan kan u terecht op het telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be