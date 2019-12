Voor het eerst in jaren staan we minder in de file en toch merken we daar niets van, integendeel: hoe kan dat?

Voor het eerst in jaren hebben automobilisten op de snelweg minder uren verloren in de file dan het jaar voordien. Dat blijkt uit de filebarometer van Be-Mobile, voor verkeersinformatie de vaste partner van de VRT. Toch is de kans groot dat je als automobilist geen verschil hebt gemerkt, of zelfs de indruk hebt dat het alsmaar erger wordt. Hoe kan dat?