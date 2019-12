Eindelijk duidelijkheid: Toby Alderweireld verlengt contract bij Tottenham

Rode Duivel Toby Alderweireld (30) heeft zijn contract verlengd bij Tottenham Hotspur. De verdediger zal tot 2023 in dienst van de Londenaars voetballen. “Ik ben vereerd, ik zie mezelf niet snel meer voor een andere club dan Tottenham spelen”

Met zijn krabbel maakt Toby Alderweireld eindelijk een einde aan de beslommeringen rond zijn contract. Samen met Christian Eriksen en onze landgenoot Jan Vertonghen was hij einde contract bij de Spurs. Voor de Deense spelmaker Eriksen dreigt de uitgang bij Tottenham: onder Mourinho komt hij amper aan spelen toe. De Portugese coach heeft wel een boon voor het Belgische verdedigend duo: hij zou ook Jan Vertonghen graag aan boord houden. Het is afwachten of de handtekening van Alderweireld nu ook perspectieven opent voor hem.

Toby Alderweireld is alvast in de wolken met zijn contractverlenging: “Ik ben heel tevreden en absoluut vereerd, geen woorden kunnen dit beschrijven. Nog een paar jaar bij de Spurs is het beste wat ik kon wensen”, is zijn eerste reactie. “Ik ben maar een klein stukje van het succes van Tottenham en hoop dat ik ook de volgende jaren nog kan bijdragen.”

De tijd lijkt te vliegen voor de Rode Duivel, hij speelt al vier jaar voor de Spurs. “Het gaat snel, ja. Als je uzelf amuseert, gaat alles veel vlugger voorbij. Mijn familie is gelukkig in Londen en ook met de fans heb ik een goeie klik, dat was van in het begin al zo. Ik zie mezelf niet meer voor een andere ploeg spelen. Ik hoop dat de liefde wederzijds is.”

Over de verdere ambities bij Tottenham is Alderweireld duidelijk. “We willen bij de eerste vier eindigen in de Premier League om zo opnieuw de Champions League te bereiken. Daarin kunnen we iedereen kloppen op een goeie dag. Er komen opwindende tijden aan voor de Spurs en ik denk dat we op goeie weg zijn.”

Alderweireld kwam in juli 2015 over van Atletico Madrid en was meteen een vaste waarde bij de Spurs. Hij kwam al 179 keer in actie voor Tottenham. Vorig jaar speelde hij nog de finale van de Champions League tegen Liverpool.

