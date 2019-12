Kersvers vader Nikola Storm wil opnieuw winnen met KV Mechelen: “Maken dat we voor de winter uit dit dipje zijn”

In een dip en tegelijkertijd op een wolk. Nikola Storm leidt sinds 26 november een dubbelleven. Samen met de rest van KV Mechelen is hij al een tijdje op zoek naar de topvorm van in het seizoensbegin, maar eenmaal thuis vergeet hij de sportieve zorgen als hij in de oogjes kijkt van zijn kleine Arthur. “Misschien ben ik wel een geboren vader.”