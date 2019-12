Al meer dan 22.000 stemmers in zoektocht naar ‘Beste elftal van het Decennium’: deze spelers zijn het populairst

Courtois, Lukaku, Benteke, Witsel, De Bruyne,... Geef toe: er liepen het afgelopen decennium behoorlijk wat mooie namen in de Jupiler Pro League rond. Daarom gaan we de komende twee weken op zoek naar het ‘Beste elftal van het Decennium’ – eerst per club en vanaf 26 december van de hele competitie. Intussen stelden al meer dan 22.000 supporters hun favoriete ploeg samen. Benieuwd wie momenteel de spelers zijn op wie het meest gestemd wordt? U ontdekt het hier.

Anderlecht: Romelu Lukaku 86%

Lukaku voelt zich niet altijd even geliefd door het Belgische publiek en inderdaad: aan tegenstanders geen gebrek. In het Astridpark blijft de spits echter een van de chouchous. 86 procent van de fans zet de jongste topschutter ooit in hun elftal, en gezien de concurrentie van andere prijsschutters als Suarez, Mbokani, Jovanovic en Mitrovic is dat echt wel veel.

Krijgt Aleksandar Mitrovic bij Anderlecht een plaatsje in de spits naast Lukaku? Foto: BELGA

Antwerp: Sinan Bolat 100%

We geven toe: geen enkele Antwerp-fan kan rond Bolat, want hij is de enige doelman die in aanmerking komt – zijn concurrenten van de voorbije 2,5 jaar kregen enkel wat kruimels. De Turkse Belg is trouwens een van die spelers die bij twee clubs in het beste elftal verkozen kan worden, want ook bij Standard scoort hij hoog, strijdend tegen onder anderen Ochoa.

Beerschot: Hernan Losada 98%

Eviva Losada! Als kersvers coach krijgt hij Beerschot stilaan terug op de rails, en als speler was hij sowieso al razend populair. Bij Anderlecht doorbreken lukte niet, maar op het Kiel was en is de Argentijnse spelmaker de koning. Benieuwd trouwens naar het aantal stemmen dat Wim De Decker zal krijgen, die intussen al jarenlang bij Antwerp zit.

Bergen: Jérémy Perbet 93%

De recordhouder blijft Erwin Vandenbergh, die zes keer topschutter werd, maar Perbet flikte het toch ook tweemaal. Bij Bergen scoorde hij 66 keer in 84 duels, faut le faire. Het zal u niet verbazen dat ook Tim Matthys extreem populair is in onze referendum. De huidige scout van AA Gent leverde een groot deel van de assists voor de Franse spits.

Cercle Brugge: Oleg Jasjtsjoek 81%

Of Iachtchouk, als u dat liever zo schrijft. De Oekraïner – nu makelaar – profiteert mee van het feit dat Tom De Sutter in 2009 al Cercle verliet en dus niet meer in aanmerking komt, maar hij is gewoon zo’n speler waar je als supporter verliefd op wordt. Altijd hardwerkend, altijd bescheiden en toch ook efficiënt – in Jan Breydel klokte hij af op 46 goals en 37 assists.

Club Brugge: Hans Vanaken 89%

Vormer, Simons, Refaelov, Vazquez: aan belangrijke middenvelders geen gebrek bij Club het voorbije decennium. We rekenen er zelfs nog Perisic bij, die nu bij Bayern München speelt. Dé grote man voor de fans is voorlopig echter Vanaken, die twee keer kampioen werd en niet voor niks ook op weg lijkt naar een tweede Gouden Schoen op rij.

Vanaken is voorlopig de populairste speler, maar Vormer zal ook wel in het Brugse elftal van het decennium geraken, toch? Foto: Photo News

Eupen: Henry Onyekuru 100%

Toyokawa hield Eupen met een hattrick in eerste, maar doe de Eupen-fans toch maar Onyekuru. De Nigeriaan, die nu in Monaco zit, krijgt 100% van de stemmen – straf! Deze verkiezing is een kleine troost nadat hij in 2017 de topschutterstitel misliep. Hij had net als Teodorczyk 22 goals, maar omdat de Pool vaker op verplaatsing scoorde, kreeg die de Gouden Stier.

AA Gent: Sven Kums 86%

Geen idee of hij zoveel stemmen had gekregen als hij vorige zomer niet naar de Ghelamco Arena was teruggekeerd. Maar Kums speelde in 2015 natuurlijk een cruciale rol in de allereerste landstitel in het bestaan van de club. Moest onze analist Hein Vanhaezebrouck zijn Gentse elf van de voorbije tien jaar samenstellen, Kums is ook daar de eerste op het bord.

KV Kortrijk: Ivan Santini 71%

Neen, bij Anderlecht zal Santini niet te veel stemmen krijgen, maar bij Kortrijk is hij wél de populairste speler. Moet dat verbazen? Eigenlijk wel! Bij KVK maakte de Kroaat om de 196 minuten een goal, bij paars-wit om de 181 minuten. Maar hij heeft zich in het warme West-Vlaanderen altijd meer geliefd gevoeld, en daar is dit resultaat het bewijs van.

KV Mechelen: Hassane Bandé 76%

Het zal wel zijn dat Bandé de numero uno van Malinwa is, het is dankzij de jonge Burkinees dat de fans nu in een chiquer stadion spelen. De 8,25 (!) miljoen die Ajax voor hem betaalde kwam toen héél goed van pas. Misschien willen ze hem ook een hart onder de riem onder de steken na zijn zware blessure, of hem overtuigen om terug te keren?

Na zijn zware blessure steken de Malinwa-fans goudhaantje Bandé nog eens een hart onder de riem. Foto: Photo News

KV Oostende: Franck Berrier 76%

Berrier werd ‘de kleine generaal’ genoemd, maar toen hij nog aan de kust speelde, was hij de keizer van Oostende. De Fransman maakte zijn trainers weleens gek, maar tegelijk waren de fans gek op hem. Jammer dat hij bij KV Mechelen nooit een match speelde en moest stoppen door hartproblemen, wie weet had hij ook daar hoog kunnen scoren.

KVC Westerlo: Jef Delen 75%

Delen met pensioen? Maar neen, hij voetbalt nog altijd bij de veteranen van Red Star Corsica in Beerzel. Al heeft iedereen natuurlijk heimwee naar zijn rushes op de linkerflank, onder leiding van de Caje. Hij nam destijds helaas afscheid met een degradatie, maar dat maakt de fans helemaal niks uit. Hij blijft de koning van het Kuipje.

Lierse: Tomasz Radzinski 79%

Hij maakt zich een jaar of vijf geleden niet zo populair door clubicoon Eric Van Meir opzij te schuiven als assistent, maar het gaat hier natuurlijk om de spéler Radzinski, niet de technisch directeur. En in exact honderd wedstrijden voor ‘Lierke Plezierke’ scoorde de Canadese oud-spits toch 45 keer. En dat zonder Jan Koller naast hem.

Lokeren: Barry Boubacar Copa 96%

Straf hè? We hadden hier misschien eerder Vanaken verwacht, of Overmeire. Maar Copa toonde zich natuurlijk jarenlang een goeie (en ook gekke) goalie. De Ivoriaan, tegenwoordig keeperscoach, speelde ook een belangrijke rol in beide bekerzeges van Lokeren, dat nu laatste staat in 1B en ongetwijfeld met nostalgie naar deze stemming kijkt.

Moeskroen: Vagner 93%

Nog straffer, hè? We hadden hier sowieso Jean Butez verwacht, maar voorlopig leidt Vagner de dans. Wie het voetbal niet wekelijks volgt, zegt wellicht: Wie? Wel, Vagner stond van september 2015 tot september 2016 in totaal 37 keer in doel bij Moeskroen, en dat volstaat blijkbaar voor de 33-jarige Braziliaan, die nu in Azerbeidzjan speelt.

OH Leuven: Bjorn Ruytinx 90%

74 goals in 238 duels is niet slecht, maar uiteraard is Ruytinx vooral het populairst bij de OHL-fans vanwege zijn onverzettelijkheid in de duels – op het randje en soms erover. De voormalige spits is een echt clubicoon en behalve een café uitbaten is hij tegenwoordig ook OHL-ambassadeur. Ook al zal Carcela het er niet mee eens zijn: Ruytinx blijft geheid op kop staan.

Racing Genk: Thibaut Courtois 95%

Vraag de Genkies naar hun favoriete doelman van het voorbije decennium en je zal ook vaak Laszlo Köteles horen. Maar waar de Hongaar meer een cultheld was, is Courtois natuurlijk zonder enige twijfel de beste keeper die Genk ooit gekend heeft. Dat gaf duidelijk de doorslag. Een Courtois in doel: dat zou al veel oplossen dit seizoen.

Courtois is duidelijk nog geliefd bij de Genkse fans. Wat wil je, na die landstitel in 2011. Foto: Photo News

Sporting Charleroi: Clinton Mata 77%

Ooit zagen wij Mata debuteren bij Charleroi tegen Club Brugge – als dribbelkont voorin maakte hij Preud’homme en co. helemaal zot. De fans leerden de Angolese Belg echter vooral kennen als onverzettelijke rechtsback, die nu niet voor niks Champions League gespeeld heeft met Club. Clinton for president bij de Karolo’s!

Standard: Axel Witsel 91%

Fellaini was tien jaar geleden al vertrokken naar de Premier League, maar Defour en Witsel – de andere leden van dat voormalige topmiddenveld bij Standard – gingen nog eventjes door. Aangezien Defour na zijn transfer naar Anderlecht verketterd werd door de fans, verbaast het niet dat Witsel de meeste stemmen krijgt.

STVV: Yohan Boli 81%

Hier zie, de man die in beeld is bij Anderlecht. Het moge duidelijk zijn dat de Truiense supporters de Ivoriaanse spits niet graag zouden zien vertrekken. Hij maakte het in het verleden al eens te bont, maar presteert dit seizoen beter dan ooit. En je weet hoe dat gaat: het helpt altijd als iets vers in het geheugen zit.

Waasland-Beveren: Ryota Morioka 82%

Arm Waasland-Beveren, dat al een heel seizoen op de sukkel is. Het mist creativiteit, het mist genialiteit, het mist… een Morioka. De Japanse spelmaker was op de Freethiel een echte sensatie en dat zijn ze nog niet vergeten. Sommigen zouden zelfs harakiri overwegen om hem terug te halen en zo aan de degradatie te ontsnappen.

Zulte Waregem: Thorgan Hazard 94%

Een Hazard mocht niet in deze stemming ontbreken. Eden ging helaas niet, en Kylian zal het moeilijk hebben bij Cercle, maar Thorgan wordt sowieso in het elftal van Essevee verkozen. 21 goals, 29 assists en een Gouden Schoen: in zijn periode sprongen ze van vreugde in de Gaverbeek. Bij Anderlecht en Genk balen ze nog altijd dat ze hem toen misliepen.

Voormalig Gouden Schoen Thorgan Hazard kon niet ontbreken bij Essevee Foto: BELGA

