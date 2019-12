Antiquaar worden? Enkele slimme tips

Een kabinet vol eeuwenoude atlassen, landkaarten en prenten. Gedempte geluiden, af en toe een aanspoelende toerist. Antiquaar lijkt een wat bestoft beroep, maar is het dat ook? En hoe werkt het? “Wakker worden en denken ‘ik zal er eens aan beginnen’: zo dus niet.” Enkele do’s en don’ts op een rij.

Veertig jaar is Izegemnaar Filip Devroe (70) bezig met zijn antiquariaat Sanderus. Eerst in Kortrijk, nu al 23 jaar in Gent, op de Nederkouter. “Ik werkte als informaticus bij Bekaert, maar ik verzamelde wel al boeken, prenten en kaarten. Op een bepaald moment ben ik halftime antiquaar geworden. Eerst alleen ’s avonds open met een bescheiden collectie van vooral heemkundige prenten, jaarboeken… de start van 40 jaar groeien.”

Locatie

“Nu zou ik geen locatie in het centrum meer kiezen”, zegt Filip Devroe. “De meeste klanten komen op afspraak. Toevallige bezoekers zijn vaak toeristen in korte broek die alleen rondkijken. Toegegeven, soms koopt zo’n toerist een fleurig fragment van een middeleeuws handschrift voor een paar honderd euro. Toch volstaat alleen een webshop niet. Klanten moeten kunnen voelen, kijken, naslagwerken raadplegen … alleen hoeft zo’n plek niet meer in het stadscentrum.”

Specialiseren

Geen antiquariaat is hetzelfde, zegt Filip Devroe. Iedereen heeft zijn eigen specialiteit. Literatuur, eerste drukken, volkskunde, natuurhistorie, incunabelen, kunst… “Onze specialiteit is topografie: de echt goede kaarten en boeken. Complete atlassen van Sanderus, Mercator of Ortelius vind je verder alleen in Nederland, Parijs en Londen. Specialiseren is dé voorwaarde om te overleven. Wij hebben ook altijd geïnvesteerd in de collectie. Na 40 jaar krijg je dan wel resultaat, al krijg je soms het deksel op de neus wanneer je met een duur boek blijft zitten. Ik heb daar nooit van wakker gelegen, het is een langetermijninvestering.”

