Vier clichés over werken in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen is een buitenbeentje, ook inzake werk. We overlopen de verschillen met de nabije provincies en zien er enkele recente trends opduiken zoals thuiswerk en flexibelere arbeidsvormen. “West-Vlaamse ondernemers zijn een versnelling hoger geschakeld op vlak van professionalisering.”

Veronique Elskens leidt als associate director in Roeselare het kantoor van HR-adviseur Robert Half. Hiermee heeft ze een goed zicht van wat er zich afspeelt op de West-Vlaamse arbeidsmarkt. Waarin verschilt deze provincie?

1. Uitgesproken bedrijfscultuur

Iets wat je vaak hoort over werken in West-Vlaanderen is die typische ‘smoel’ en bedrijfscultuur. “Heel wat West-Vlaamse bedrijven beschikken over een hele specifieke uitgesproken bedrijfscultuur. Vaak gaat het om familiebedrijven die de identiteit en de lokale ‘footprint’ willen bewaken”, bevestigt Veronique Elskens van Robert Half.

Zo’n sterke bedrijfscultuur zorgt ervoor dat ook andere bedrijven er werk van maken en dus moeten investeren in hun zogenaamde employer brand. “Vaak worden deze initiatieven getrokken door nieuwe HR-mensen die hun ervaring van ‘buitenaf’ meenemen naar West-Vlaamse bedrijven. Maar voor hen is het wel zaak om een goede balans te vinden en de historiek en identiteit van de West-Vlaamse medewerkers en het bedrijf an sich te respecteren”, merkt Elskens op.

2. Lagere lonen (maar dicht bij huis werken)

Neem het jaarlijks loononderzoek van Jobat en je ziet een constante: in Brussel verdien je gemiddeld het best. Maar West-Vlaanderen zit, samen met Limburg, bij de regio’s waar het laagte loon ligt in Vlaanderen. Ook al gaat het natuurlijk om gemiddelden, toch is het opmerkelijk omdat West-Vlaanderen vaak kampt met een krappe arbeidsmarkt. “Het klopt dat de salarissen in West-Vlaanderen lager liggen dan bijvoorbeeld Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant of Brussel, maar we merken dat de West-Vlamingen meer dan ooit kiezen voor een goede werk-privébalans. Daardoor kiezen ze vaker voor een job dichter bij huis”, klinkt het.

Volgens Elskens zijn er ook steeds vaker ‘boomerang’-werknemers die na een carrière elders, terugkeren naar de West-Vlaamse heimat. “Bovendien zitten op de as Brugge, Roeselare, Kortrijk heel wat kwalitatieve hogescholen. Pas afgestudeerden opteren ook vaker om hun geluk in West-Vlaanderen te beproeven in plaats van het elders te zoeken. De brain drain is duidelijk aan het stoppen.”

Is er bij lonen een verschil dan is dat (steeds) minder bij alles wat daar rond hangt. “West-Vlaamse bedrijven hebben meer en meer oog voor secundaire arbeidsvoorwaarden zoals extra verzekeringen, glijdende werkuren en thuiswerk. Veel grote West-Vlaamse bedrijven staan vandaag bijvoorbeeld minder weigerachtig tegenover thuiswerk.”

