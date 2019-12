Koning verlengt opdracht van informateurs Coens en Bouchez: “Op zoek naar alternatief voor paars-groen en paars-geel”

Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) blijven informateurs. Koning Filip heeft hun opdracht verlengd. Ze brengen opnieuw verslag uit op 13 januari. Op een persconferentie verklaarden zij dat ze op zoek gaan naar een alternatief voor paars-groen en paars-geel.

De informateurs zeiden op een persconferentie dat de kaarten liggen zoals ze liggen: moeilijk. “De koning heeft ons gevraagd onze opdracht met de nodige haast voort te zetten”, klonk het. “We gaan de oplossing in de centrale as zoeken, niet links of niet rechts.”

De informateurs zeggen dus op zoek te gaan naar een alternatief voor paars-groen - met socialisten, liberalen, groenen en eventueel CD&V - en paars-geel - socialisten, liberalen en N-VA. “Die zijn beiden op dit moment niet levensvatbaar. We hebben nu vijf thema’s bepaald die we pragmatisch gaan benaderen en van waaruit we een oplossing zullen zoeken.”

Die vijf thema’s zijn begroting en fiscaliteit, sociale zaken, werk en pensioen, klimaat, en justitie, veiligheid en migratie.

Water bij de wijn

We bevinden ons intussen acht maanden na de verkiezingen en de regering is al meer dan een jaar in lopende zaken, dus benadrukken Bouchez en Coens de ernst van de situatie. “We vragen alle partijen dan ook om constructief mee naar een oplossing te zoeken. Er moet water bij de wijn. Je kan niet zaaien met gesloten vuisten, maar je moet je handen durven openen. We roepen de tien partijen op om op basis van de thema’s verder te zoeken naar een oplossing.”

Op 13 januari komen de informateurs met een eindrapport, dat ze zullen voorleggen aan koning Filip.

Informateurs Coens en Bouchez begonnen tien dagen geleden aan hun opdracht. De twee kersverse partijvoorzitters kregen de opdracht “alle mogelijke pistes” te onderzoeken. Paars-groen, eventueel aangevuld met CD&V, bijvoorbeeld, maar ook een paars-gele regering met zowel PS als N-VA erin. Dat laatste scenario werd de voorbije dagen steeds minder waarschijnlijk door de verbale aanvallen van onder meer PS’er Rudy Demotte. Woensdagavond was er wel een overleg tussen PS-voorzitter Paul Magnette en N-VA-voorzitter Bart De Wever, maar naar verluidt heeft dat weinig zoden aan de dijk gebracht.