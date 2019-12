Mathieu (41) stierf aan ALS: “De ziekte was een nachtmerrie, maar dankzij vrienden zoveel warmte gevoeld”

Kortrijk - In juni stierf Mathieu Lamsens (41) uit Dottenijs aan ALS na een helse aftakeling. Zijn vrouw Sofie, zonen Thomas en Victor, familie en de vele vrienden zetten meteen enkele acties op poten. Vrijdagmorgen gaven ze zo 41.500 euro op De Warmste Week.

“Zonder alle steun en hulp van familie en vrienden zou ik hier nooit zo hebben kunnen staan”, bekende Sofie Lanssens (41) uit Dottenijs toen ze van het podium van De Warmste Week kwam afgelopen - gevolgd door familie, vrienden en collega’s.

Op 27 juni stierf haar man Mathieu Lamsens (41) aan de gevolgen van amyotrofe laterale sclerose (ALS). In maart vorig jaar kreeg hij de diagnose, daarna ging het snel bergaf. “Het was een regelrechte nachtmerrie. Mathieu was iemand die altijd bezig was, nooit vond je hem in de zetel. Op het einde van de ziekte kon zelfs niet meer communiceren.”

Toch liet Mathieu zich niet kennen. “Na zijn diagnose is hij in september nog de Mont Ventoux opgereden. Hij is ook zo lang mogelijk blijven werken (als zelfstandig vrachtwagenchauffeur bij Altitop in Waregem, nvdr). Pas nadat dat niet meer lukte, kwam de grote klap. Ervoor zag hij minder de ernst van zijn ziekte in”, aldus Sofie.

Gelukkig kon Mathieu altijd rekenen op de steun van Sofie, zijn zonen Thomas (15) en Victor (13), de familie en de vele vrienden. “Het gebeurde zelfs soms dat er vier op één dag langskwamen om ermee te gaan wandelen”, zegt Sofie. “Op het ergste moment kwamen onze ouders, schoonouders en vrienden inslapen om te helpen. Dat was echt noodzakelijk. ’s Nachts moest hij soms tot 30 keer gedraaid worden.”

Verrassing van Clouseau

De warmte die Mathieu tijdens zijn leven teweegbracht, bleef ook na zijn dood bestaan. In augustus zette Sofie al een actie op poten. Op 17 november organiseerden vrienden een wandeling in het Don Boscocollege in Kortrijk waar zijn kinderen schoollopen. Collega’s van Sofie, die in de gemeentelijke basisschool van Kooigem werkt, maakten dan weer lijnzaadkussentjes.

Goed voor respectievelijk 16.000 en 17.000 euro. “In het totaal zitten we nu al aan 41.500 euro en het geld blijft komen. Ongelofelijk om die solidariteit te zien. Dat is echt iets dat we ons hele leven zullen meedragen.”

Dat bedrag ging Sofie samen met vrienden en familie afgeven in Kortrijk en daarbij vroeg ze een plaatje van Clouseau aan, aangezien Mathieu grote fan was. Zo werd op zijn uitvaart Afscheid van een vriend gespeeld. Als verrassing voor Sofie speelde Clouseau Nobelprijs via een videoboodschap. “Helemaal niet verwacht en echt hartverwarmend.”

Het geld schenkt ze aan het Instituut Born Bunge. “Misschien een verrassende keuze, maar zij zullen een autopsie uitvoeren op Mathieus lichaam. Zo kunnen we de wetenschap een stukje vooruit helpen, want er is nog altijd oplossing noch medicatie voor ALS.”

Met de actie wil Sofie wat bewustzijn creëren rond de ziekte. “Heel weinig mensen weten wat het inhoudt”, weet ze. “Maar het is een hel. Als je de diagnose krijgt, weet je dat het je doodvonnis is. Hoop doet leven, maar er is gewoonweg geen hoop. Zelfs niet voor een vechter als Mathieu.”