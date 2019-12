Ex-model beschuldigt Harvey Weinstein van aanranding toen ze zestien was

Ze was zestien jaar toen Hollywoodproducer Harvey Weinstein haar uitnodigde voor een lunch. Nu dient ex-model Kaja Sokola opnieuw een klacht in voor aanranding.

Het voormalige Poolse model beschuldigt Harvey Weinstein ervan dat hij haar in 2002 heeft aangerand toen ze minderjarig was.

Op haar zestiende verhuisde Kaja Sokola van Polen naar New York. Haar droom was actrice worden in Hollywood. Op een evenement voor modellen ontmoette de tiener de beroemde producer Harvey Weinstein. Hij nodigde haar uit om enkele dagen later samen te lunchen.

Het jonge model dacht dat de man achter succesfilms zoals Pulp fiction haar carrière kon lanceren. Maar Weinstein ging niet met haar lunchen. Hij nam haar mee naar zijn appartement in New York. Sokola zegt dat ze van Weinstein haar keren moest uitdoen. Actrices mogen daar geen schroom bij hebben, zei hij volgens haar. Hij zou agressief seks hebben geëist. Volgens de aanklacht dwong Weinstein de tiener om zijn penis aan te raken terwijl hij haar borsten betastte. Toen ze probeerde te ontsnappen, blokkeerde hij de deur. Uiteindelijk zou hij op de vloer hebben geëjaculeerd. De Hollywoodproducer was op dat moment vijftig jaar.

“Littekens”

In een vorige groepsvordering tegen Harvey Weinstein stond Sokola bekend als ‘Jane Doe’. Nu treedt de 33-jarige vrouw uit de anonimiteit. Een van de redenen is de schikking van 25 miljoen dollar die Weinstein met een dertigtal vrouwen zou gesloten hebben. Sokola noemt de voorgestelde schikking onrechtvaardig. De daders moeten volgens haar zo geen rekenschap afleggen en niet alle slachtoffers worden naar haar mening voldoende vergoed.

Door haar ervaring met Weinstein gaf ze haar acteerdroom op. Tegenwoordig werkt ze als klinisch psycholoog in Krakau. “Ik heb geleerd dat sommige wonden nooit genezen”, zegt ze. “Door mijn eigen litteken te tonen, wil ik anderen aanmoedigen om met hun eigen ervaringen naar buiten te komen.”

Harvey Weinstein moet in januari voor de rechter komen voor verkrachting en aanranding. Hij pleit onschuldig.